Nádherná Elizabeth byla milenkou krále i jeho syna. Cesta uličkou hanby se stala předlohou pro scénu z Her o trůny

Že se ze zdánlivě obyčejné služebné nemůže stát osoba, na kterou budou vzpomínat mnohé další generace? Elizabeth Shoreová dokázala, že je to možné. Na druhou stranu by ale alespoň v jednu chvíli jistě mnohem raději zapadla do davu. Proč? To, co ji proslavilo, by jistě nikdo z nás nechtěl prožít...