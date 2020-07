Okurková sezóna je tady, naložte je ještě lépe. Do sklenic se dají přidat neuvěřitelné věci

Okurková sezóna je v plném proudu, a tak jistě mnozí z nás přemýšlí, jak do poslední využít okurky, které se letos urodily. Právě v případě této plodiny je to většinou jasná volba - jednoduše zavařit. Ale je to opravdu tak jednoduché? Zkuste letos postup i recept ještě vylepšit a uvidíte, že budete spokojení.

Okurková sezóna je v plném proudu, a tak jistě mnozí z nás přemýšlí, jak do poslední využít okurky, které se letos urodily. Právě v případě této plodiny je to většinou jasná volba - jednoduše zavařit. Ale je to opravdu tak jednoduché? Zkuste letos postup i recept ještě vylepšit a uvidíte, že budete spokojení.

Prvním úskalím při zavařování okurek může být už jen výběr těch vhodných, které do sklenic dáme. Samozřejmě bychom měli vybírat ty menší a pevnější kousky, což bývá v mnoha rodinách problém, protože ve snaze získat ze zahrádky větší úrodu necháme nakládačky přerůst. Úroda je pak sice větší, naplníme více sklenic, ale snadno se může stát, že místo lahodných křupavých okurek ze skla vytáhneme měkkou nakyslou hmotu, na kterou ani nikdo nemá chuť. Také v tomto případě tedy platí staré známé pořekadlo, že méně někdy znamená více. Méně okurek (lépe řečeno menší okurky) znamenají více chuti a pochvaly hospodyni.

Spěch není na místě

Další samozřejmostí je pak absolutní čistota - jak okurek, tak i sklenic a víček. Nemá smysl vůbec uvažovat o nakládání okurek, pokud nejsme ochotni věnovat čas dokonalému vymytí sklenic nebo důkladnému očištění okurek. Jistě, je to příroda a trochu té hlíny nikomu neublíží, ale ve sklenici může nadělat hodně problémů. To jsou ale jistě tak známé a samozřejmé kroky, že není nutné je rozvádět do hloubky. Kromě toho, co již bylo uvedeno, je důležitý nálev - a tady jsme u toho: také máte recept na ten zaručeně nejlepší? Určitě! Jenže problém je v tom, že sousedé si to myslí také. A tak by možná nebylo zbytečné alespoň na část okurek letos použít lák, který jste ještě nedělali. Možná, že bude “téměř tak dobrý” jako ten váš tradiční…

Sladkokyselá klasika nade vše

Milujete “obyčejné” sladkokyselé okurky? Pak budete na osm velkých sklenic potřebovat 2 litry vody, 0,5 - 0,6 litru octa, 100 gramů soli, 150 gramů cukru a 20 sacharinů. Z těchto surovin připravíme nálev tak, že do vroucí vody s octem a cukrem přidáme sacharin a mícháme, až se dokonale rozpustí. Nálev necháme vychladnout a v té době můžeme naplnit sklenice. Kromě samotných okurek do nich dáme také na kolečka nakrájenou cibuli (na jednu sklenici stačí 3 - 4 kolečka, podle velikosti cibule), podle chuti na kolečka nakrájenou mrkev, kousek kopru a případně můžeme přidat i křen, který dodá okurkám zase úplně jinou chuť.

Z koření nezapomeneme na bobkový list, asi 3 větší kuličky pepře a stejně nového koření a samozřejmě čajovou lžičku hořčičných semínek. Koření může přijít na dno sklenice a pak už vyskládáme okurky tak, aby se jich do sklenice vešlo co nejvíc. Jemné násilí při vkládání poslední okurky není na škodu. Pak sklenici doplníme nálevem, velmi dobře otřeme a zavíčkujeme. Zavařujeme je 20 - 25 minut při 80 °C. Poté sklenice z hrnce vyndáme a necháme vystydnout položené na utěrce víčkem dolů. Klidně je tak nechte do druhého dne, není žádný spěch. A pak se už můžeme těšit, až si na nich budeme pochutnávat.

Znojemský nálev

Kde umí nakládané okurky nejlépe? Samozřejmě ve Znojmě - a tak se můžeme zeptat na jeden z tamních receptů. V tomto případě na 1,5 litru vody použijeme 0,5 litru octa, 150 gramů cukru, 20 sacharinů, 13 - 15 kuliček pepře, stejné množství hřebíčků, nezapomeneme přiměřeně osolit a přidáme balíček směsi Deko.

Do sklenice na dvo dáme dubové listy, mrkev a kolečka cibule, lahev vyskládáme okurkami a dále postupujeme stejně jako v předchozím případě.

Nakládané okurky jsou klasikou, která k české kuchyni jednoduše patří. Dali byste si třeba řízek bez okurky? A umíte si představit vánoční bramborový salát bez této přísady, A protože jsou okurky tak důležité, určitě je dobré vyzkoušet si, jak budou chutnat ty, které si nekoupíte, ale zavaříte sami doma. Určitě budou mnohem lepší...

KAM DÁL: Osmý ročník festivalu KoresponDance bude! Těšit se tak můžete na to nejlepší ze současného tance a nového cirkusu