Osmý ročník festivalu KoresponDance bude! Těšit se tak můžete na to nejlepší ze současného tance a nového cirkusu

Vyrazte za kulturou do pražské Invalidovny

Již osmý ročník festivalu KoresponDance se bude letos odehrávat v českých barvách. A co to znamená? Kvůli bezpečnostním opatřením nebude událost mezinárodní, ale ryze národní. Nemění to ale nic na tom, že program bude i tak pestrý a zajímavý. Festival divákům totiž přinese představení českých umělců, kteří se právem řadí mezi špičku tuzemské taneční scény.

Areál Invalidovny ožije

Festival bude trvat čtyři dny a odstartuje v úterý 11. srpna v areálu Invalidovny v pražském Karlíně. Jako první se představí Eliška Brtnická s předpremiérou svého nejnovějšího novocirkusového sóla. Brtnická pracuje s návazností umění na okolní městskou zástavbu, takže se rozhodně máte na co těšit. Dalším vystupujícím bude ten večer Jan Bárta, který se předvede v inscenaci pro jednoho umělce a bicí soupravu. Následovat bude představení Pitch, to začne úderem osmé.

Stylové workshopy

Letos se opět součástí festivalu KoresponDance stane oblíbený experimentální battle, který se však bude nově konat ve Ždáru nad Sázavou. Jinak se v Praze ale opět můžete těšit na nejrůznější workshopy. Neděle přinese ten s Farah Deen a Olivie Mitterhuemer z Rakouska. Bude zaměřen na kombinaci House Dance a improvizačních technik. Na workshop, jenž je určen všem začátečníkům i pokročilým tanečníkům naváže battle, který opět zaštítí tanečník a umělec Kristián Mensa.

O hudbu se celou dobu postará DJ Sanchez, v porotě usedne ředitelka festivalu Marie Kinsky, urban tanečnice Farah Deen a známý talent Kristián Mensa.

Víkend plný tance

Na pražskou část naváže již tradičně víkend plný tance, umění i artistického napětí na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tady se od 14. do 16. srpna představí další čeští umělci ve svých špičkových představeních. Těšit se můžete na Markétu Stránskou a její sólové představení LeŤ, které Aerowaves Twenty20 zařadil mezi dvacet nejzajímavějších představení v Evropě, Elišku Brtnickou v představení Enola, v níž neotřelým způsobem pracuje s hrazdou, nebo na Vojtu Švejdu v projektu Iluzionista, který kombinuje operu, western, balet i horor.

KAM DÁL: Film Havel: příběh jak ho neznáme. Příběh člověka s jeho pravdou, silou, pochybnostmi i chybami