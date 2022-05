Nejstrašnější polární expedice skončila kanibalismem a pojídáním exkrementů

Adolphus Greely byl velitel americké kavalerie. Cílem jeho výpravy měly být vzdálené končiny Kanady. V zálivu Lady Franklinové, který z druhé strany sousedí s Grónskem, měla jeho expedice postavit meteorologickou základnu a také (což bylo zřejmě hlavním cílem) získat světové prvenství v dosažení nejsevernějšího místa na Zemi. V roce 1881 ještě nikdo nestanul na Severním pólu a nejseverněji zatím došla britská výprava Albera Markhama. Američané chtěli Britům sebrat titul. Také se mělo zjistit, co se stalo s jinou expedicí, která beze stopy zmizela v oněch končinách.

Greely společně s 21 muži vyrazil na palubě velrybářského parníku Proteus směrem na sever. V Grónsku se k výpravě připojili ještě dva psovodi a dva vědci. Proteus poté doplul do zálivu Lady Franklinové, vyložil stovky tun zásob a stavebního materiálu a odplul. Muži si měli postavit základnu a na místě přečkat celý rok, než pro ně připluje loď Neptune. To se skutečně stalo, výprava postavila mohutnou dřevěnou stavbu pojmenovanou Fort Conger a začala plnit běžné denní úkoly. Bylo polární léto a vše vypadalo poměrně dobře.

Když loď dva roky nepřipluje

Muži v Congeru přečkali i tuhou polární zimu, byť morálka v té době velmi upadala. A upadala ještě víc, když ve stanovenou dobu nepřiplula Neptune. Žádné zásoby, žádné dopisy, spojení s civilizovaným světem nenastalo. Neptune totiž narazila na silnou vrstvu ledu a na místo se nebyla schopná dostat, což ovšem nikdo v Congeru nevěděl. Na muže padla silná trudomyslnost, protože to znamenalo, že další šance bude zase až za rok.

Muži čekali na Neptune skutečně další celý rok a když loď opět nedorazila (potopila se po nárazu na ledovou bariéru), bylo všem jasné, že je něco hodně špatně. Armáda, pod kterou výprava spadala, dala Greelymu pro tuto situaci jasné rozkazy nasednout do třech malých člunů a plout na jih, kde u Cape Sabine mělo být náhradní místo setkání se záchrannou expedicí. Že se do takového mlhavého a zoufalého plánu nikomu nechtělo, bylo jasné. Přesto se skupina vydala na nebezpečnou plavbu ledovými krami.

Ledovým oceánem na malých člunech

Plavba to byla šílená. Muži neměli daleko ke vzpouře, mnoho z nich požadovalo návrat zpět, ale k otevřenému konfliktu nedošlo. Nakonec se museli přesunout na ledovou kru a ta je nakonec po 51 dnech vyvrhla blízko Cape Sabine. Opuštěné kamenité nehostinné místo, kde samozřejmě žádná záchrana nečekala. Muži postavili provizorní tábořiště nazvané Camp Clay, jehož základ tvořily převrácené čluny.

Na konci čeká smrt a šílenství

To, co se dělo dál, patří mezi největší hrůzy polárních výprav. Muži neměli žádné jídlo a kolem nebylo téměř nic, co by se dalo jíst nebo ulovit. Jedinou potravou byly jakési miniaturní krevety, které se daly chytit ve vodě. Byly odporné a chutnaly jako bláto. Muži jedli mech, vařili podrážky z bot, vosk ze svíček, opasky, ptačí trus… a nakonec, jak jeden po druhém umírali, zřejmě i mrtvé druhy. Greely musel nechat jednoho muže zastřelit, protože opakovaně kradl ostatním jídlo. Další muž se zbláznil a mentálně se propadl do stavu kojence. Lékař výpravy se zřejmě sám otrávil, několik mužů zmizelo, když se snažili najít nějaké zásoby, další se utopil, když se snažil harpunovat tuleně. Jednomu muži musely být amputovány obě nohy.

Záchrana v poslední hodině

Nikdo z nich nevěděl, že záchrana se blíží, protože Greelyho manželka ve Státech udělala obrovský skandál, kterého se chytly noviny. Armáda byla zostuzena, že nechala své muže kdesi na severu, a tak vypravila hned pět lodí, aby Greelyho výpravu našly. Když zachránci dorazili do chatrného příbytku výpravy, naprosto se zděsili. Našli pološílené muže, kteří vůbec nechápali, co se děje. Kolem tábora byla mrtvá těla, některá s vyříznutými částmi masa.

Greely byl v delíriu a cosi blábolil. Podle odhadů by byli všichni do dvou dnů po smrti. Z celé výpravy přežilo šest mužů. Noviny rozmázly ani ne tak hrdinství mužů, jako kanibalismus, takže z toho byl nakonec ještě další skandál. Greelyho noční můry i následná ostuda pronásledovaly až do smrti.

