Smrt Amundsena v mlze: Dobyvatel jižního pólu zemřel při záchranné expedici, ale co se stalo s jeho tělem?

Psal se rok 1911 a konkrétně 14. prosince se norský polární badatel ocitl se svou výpravou jako první člověk na jižním pólu. Bylo to třináct let poté, co se poprvé vydal do nehostinného ledového prostředí Antarktidy. Už tehdy se zdálo, že jeho sen a posedlost skončí v izolaci na lodi Belgica, když celá polární expedice uvízla mezi ledovými krami, kde kromě zimy bojovali s kurdějemi. Jistá smrt byla odvrácena a po řadě likvidujících neúspěchů se nakonec opravdu zadařilo. Dnes je to 110 let, kdy se právě Amundsen zapsal nesmazatelně do historie.

Lodě v krvi

Amundsen se narodil jako čtvrtý syn do rodiny norských majitelů lodí a kapitánů v norském Borge. Matka se od dětství snažila Amundsena od lodí chránit a chtěla z něj mít lékaře. Geny ovšem nezapřete a láska k námořnímu průmyslu se naplno projevila v jeho 21 letech, kdy zemřela jeho matka.

Největší vliv na jeho další kroky měl norský polárník a diplomat Fridtjof Nansen, který v roce 1888 přešel celé Grónsko. Mladý Amundsen se tak vrhl na dráhu kormidelníka po mořích a od roku 1897 se sám osobně účastnil několika polárních výprav. To byla ovšem pouhá ochutnávka. Ambice a zanícenost Amundsena byly mnohem větší.

Setkání s Cookem

První vědecká expedice na lodi Belgica málem skončila katastrofou mnohem dříve, než mohl Amundsen naplno potvrdit své neuvěřitelné schopnosti. Byť vše skončilo neúspěchem, z osobního hlediska zde Amundsen nasál první zcela zásadní zkušenosti.

Skrze výpravu se také setkal s dalším badatelem Frederickem Cookem, který mu předal mnoho cenných a praktických rad. Díky tomu se dozvěděl, jak ve zdejších podmínkách přežívají Inuité, jaké oblečení je na podobná místa ideální a samozřejmě také fakt, že psí spřežení je v těchto končinách zcela zásadní, což později využil při dobytí jižního pólu.

Další výprava v roce 1903 byla ovlivněna skromnými finančními prostředky, malou posádkou a malou motorovou lodí. I tak se stal prvním badatelem, který proplul Severozápadním průjezdem od Grónska podél pobřeží Severní Ameriky a potvrdil polohu magnetického pólu, což jako první určil James Clark Ross.

Nedobytý severní pól

Dílčí úspěch v Severozápadním průjezdu byl zásadní zkouškou toho, co je Amundsen schopný. Potvrdil si mnoho nových poznatků a zvýšené sebevědomí mu stanovilo nový cíl - dobytí severního pólu, kam chtěl doputovat unášením ledu na lodi s názvem Fram. Tu před ním využíval jeho krajan a iniciační osobnost v příběhu Fridtjof Nansen.

Severní pól si ovšem na počátku výpravy nárokovali Peary a Cook. Amundsen tak byl nucen zcela změnit plány a tajně se vydal na jižní pól. V roce 1910 se tak rozhodl pustit na nový nedotknutelný kus planety Země. Tehdy se ovšem již dlouhá léta na dobytí jižního pólu připravoval Brit Robert Scott. 14. ledna 1911 se Amundsenova výprava utábořila v Zátoce velryb u Rossova ledovce. Kemp dostal název Framheim.

Závod o jižní pól tak mohl začít a Amundsen díky lepšímu vybavení, organizaci a štěstí doputoval do cíle 14. prosince 1911 jako první. Možné pochybnosti o úspěchu potvrdil tím, že na místě výprava strávila celkem tři dny, kdy dokola potvrzovala měření, že stojí opravdu jako první na jižním pólu. Scottova expedice se na místo dostala až 17. ledna a navíc tragicky zahynuli všichni členové posádky.

Ztracené tělo

Amundsen se tak tímto úspěchem stal nesmrtelným a nadále se pokoušel posouvat hranice lidských schopností. Jeho dobrodružná povaha mu byla osudná v roce 1928, kdy se vydal na záchrannou akci ztracené posádky Nobileho vzducholodi Italia. Vyrazil hydroplánem s dalšími pěti lidmi na palubě a chtěl mezipřistát na Špicberkách. Tam ovšem nikdy nedorazil.

Amundsenův letoun se pravděpodobně zřítil jižně od Medvědího ostrova poté, co se ztratil v mlze. Amundsen tak zemřel při havárii nebo nějaký čas po dopadu. Jeho tělo se ovšem nikdy nenašlo, jen moře vyplavilo jeho stan a kousek plováku letadla. Tragicky tak skončil život člověka, jehož odkaz je v historii lidstva nesmazatelný.

