Drzý doktor si dovolil k Václavu IV. nevídané: Nasadil mu dietu a král se odměnil po svém

Právník, lékař a hlavně osobní přítel krále Václava IV. Takovými tituly se mohl kromě jiného chlubit Zikmund Albík z Uničova, který díky svým dovednostem a inteligenci získal takové bohatství, z jakého se jeho vrstevníkům motala hlava. Jak se mu to podařilo? Byl zkrátka ve správnou chvíli na správném místě.

Lékař, právník, politik

Mladý nadějný muž studoval v Praze už v době, kdy se v roli krále střídali Karel IV. a jeho syn Václav IV. Právě s Václavem byli téměř stejně staří, dělilo je od sebe jen několik let, jak plyne z informací na webu medvik.cz. Albík byl navíc velmi inteligentní a také byl počítán mezi téměř geniální vyjednavače, jeho schopnosti komunikovat téměř s kýmkoliv byly obdivuhodné.

Nemůžeme se divit, že se po absolutoriu studia svobodných umění na pražské univerzitě stal také lékařem a v Padově pro změnu vystudoval i práva, jak uvádí web Masarykovy univerzity. Po návratu do Prahy se mu klienti v obou oborech jen hrnuli a pověsti o jeho umění se nesly mezi lidem.

Dieta pro krále

A tak se jednoho dne stalo, že jej pozvali k samotnému panovníkovi, kterého pravděpodobně sužovaly problémy se zažíváním. Nemohli vybrat nikoho lepšího, protože Albík z Uničova ze svých cest po Itálii dobře věděl, jaký je rozdíl mezi středoevropskou a jižní stravou, jak uvádí server prazskypantheon.cz.

Dobře odtušil, že přehršel tmavého masa, které se jako symbol blahobytu objevovalo na stolech bohatých lidí tehdejší doby, není tou nejlepší dietou. Naordinoval tedy králi Václavu IV. střídmou dietu, což bylo tehdy něco jiného než běžné léčebné metody. Zatímco ostatní lékaři mazali panovníka mastičkami a koupali jej v bylinách, Albík přišel s novinkou, která zafungovala.

Z lékaře královým důvěrníkem a rádcem

Od té doby na svého již dvorního lékaře nedal král dopustit – a to nejen v oblasti medicíny, ale také práva a vyjednávání. Když bylo třeba zklidnit situaci v církvi, udělal z něj dokonce i arcibiskupa, a to přesto, že Albík vlastně v té době nebyl knězem. Dnes bychom tomu říkali protežování nebo protekce, navíc když si uvědomíme, že mu král udělil jakousi imunitu, mnohem širší, než mají dnes třeba poslanci. Albík nepodléhal v právu nikomu jinému než svému příteli králi. Kolik takových lidí ve své říši Václav IV. měl?

Neuvěřitelné honoráře

Aby toho všeho nebylo málo, jeho honoráře dosahovaly závratných výšek. Nebyl pro něj problém vybudovat honosné sídlo, dokonce si prý vydělával tolik, že by mohl každý rok koupit další dům v Praze. O hrobce, kterou nechal vystavět pro svoje rodiče, si vyprávěla celá Praha. Albík se zkrátka o sebe uměl postarat. Byl na to dost inteligentní a měl dnešním slovníkem řečeno víc než vhodné konexe. Netratil ani na hodinách, kdy přednášel na univerzitě, ani na právních radách. Přesto šla valná část jeho příjmů přímo z královské kasy.

Před Husity raději utekl

I v případě Albíka z Uničova je ale potřeba připomenout staré známé rčení „všeho do času“. A tak spolu s nástupem husitských válek přišlo horší období i na tohoto Bohem nadaného učence. Než by se v Praze strachoval o život (navíc již nežil jeho chlebodárce Václav IV., po jehož smrti sloužil stejně úspěšně jeho bratru Zikmundovi), utekl se svojí dcerou raději do Vratislavi a později do Budína. Život si zachránil, ale většina jeho světského majetku zůstala v Praze. Chudák z něj nebyl, ale o svém bývalém bohatství mohl jen snít.

První dietolog u nás

Až do konce života šířil Albík osvětu o zdravém způsobu života. Kromě střídmého stravování, podobného tomu středomořskému, doporučoval také pobyt na vzduchu, lehký tělocvik, otužování či osobní hygienu. Na přelomu čtrnáctého a patnáctého století šlo opravdu o neobvyklý přístup k lékařské profesi. Jak se ale ukázalo i v případě samotného panovníka, podobné zásady, jaké hlásají lékaři dnes, platily už před šesti stovkami let. A Albík z Uničova to dobře věděl.

