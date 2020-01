Pekelná služba na mazutových lokomotivách. Jezdily jen několik let

Od 19. století až do začátku 80. let století minulého jezdily na našich drahách i v okolních evropských státech parní lokomotivy, které denně spotřebovávaly tisíce tun kvalitního uhlí. Neustálá snaha železničních správ o úspory tohoto paliva vedla k pokusům s vytápěním parních lokomotiv topným olejem (např. v NDR), resp. mazutem. V polovině 60. let bylo u nás přestavěno bez jedné dvě stě lokomotiv řady 555.0 na tento ne zcela bezpečný systém - několika z nich později v provozu vybuchl kotel.