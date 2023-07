Poslední český král zemřel v chudobě, neměl ani na doktora. Jeho role je rozporuplná

Je to příběh panovníka, který se své vlády ujal ve vší vážnosti, a nutno dodat, že svými kroky ve funkci politika budoucím nezávislým národům v mnohém pomohl. Vládu však Karel I. přebral v nelichotivé době války a to, co bylo po ní, už habsburské monarchii rozhodně nepřálo. Jeho život tak končí v chudobném vyhnanství.