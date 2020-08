První vězeň, který utekl z Osvětimi, Tadeusz Wiejowski: Následky jeho činu byly hrůzné

Uplynulo přesně 80 let ode dne, kdy statečný vězeň koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau jako první utekl z tohoto nacistického pekla. Možná si ani neuvědomil, co tím způsobí, nebo mu to bylo jedno. Těžko říct, každopádně svým činem odsoudil spoluvězně k mučení, týrání a čtrnáctihodinovému trestnému apelu. Mnozí nepřežili.