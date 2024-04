Těhotenství v Osvětimi: Novorozenec neměl šanci přežít, vyčerpané ženy kojit nezvládaly

Pokud přijela do koncentračního tábora těhotná Romka nebo Židovka, okamžitě byla poslaná do plynové komory. Pokud šlo o politické vězeňkyně, měly obvykle povoleno dítě porodit, nikdo se však nestaral o to, zda přežije, či nikoliv. Stravu pro něj nikdo nezajišťoval, stejně tak ošacení či další nezbytné potřeby. Chyběly plenky, léky. Podvyživené ženy neměly mnohdy šanci kojit, jejich tělo sotva zvládalo přežít.

Mengeleho fascinovala dvojčata

Některé novorozené děti byly rovnou předávány šílenému doktorovi Josefu Mengelemu k drastickým pokusům. Vůbec nejvíce ho fascinovala dvojčata, a právě proto se rozhodl, že je bude testovat. Neštítil se ničeho. Testoval na nich dokonce nemoci, jako je tyfus nebo tuberkulóza. Snažil se zjistit, jestli na ně reagují podobně. Porovnával jim genitálie, amputoval končetiny či odebíral jednotlivé orgány.

Nebyla to však jen dvojčata, která čekal v táboře krutý osud. Samy ženy se po porodu mnohdy rozhodly své novorozené dítě usmrtit, například pro něj sehnaly morfium. Aby netrpělo tak jako ony, aby nezemřelo hladem či zimou. Konec mu raději přichystaly hned.

Tajné potraty bez umrtvení

V tom jim mnohdy pomáhala právě Gisella Perl, která měla sice od Mengeleho příkaz, aby těhotné a novorozence předávala na pokusy, ona však po nocích tajně prováděla potraty holýma rukama, ženám bez umrtvení a v katastrofických podmínkách. Před jistou smrtí zachránila stovky žen.

Když došlo na situaci, že žena tajně porodila, pomohla jí Gisella dítě usmrtit. Často novorozence holýma rukama uškrtila. Nechtěla přihlížet násilí na těhotných a dětech. V rozhovoru pro The New York Times přitom prozradila, že právě těhotné ženy Mengelemu často důvěřovaly. Doufaly, že se jim dostane zvláštního zacházení. „Ženy začaly utíkat přímo k němu a hlásily mu, že jsou těhotné. Tyto byly všechny odvezeny do výzkumného bloku, aby je nacisté používali jako pokusné králíky, a pak byly rovnou dva lidské životy vhozeny do krematoria,“ řekla.

Zdroj: redakce, nytimes.com, history.com, ushmm.org, timesofisrael.com

KAM DÁL: Pravda o Ježíšovi se církvi líbit nemusí. Ale už nemá smysl to dále tajit.