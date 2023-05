Mateřské mléko je pro miminko nejzdravější. Ale jen s mámou na dietě

Miminko se poprvé přisaje většinou do čtyřiadvaceti hodin po porodu. A kojení je pro zdravý vývoj dítěte nesmírně důležité, dokonce existují důvěryhodné studie, které mu přisuzují magické schopnosti, například vyšší inteligenční kvocient. Pokud se kojení nedaří, přiloží ruku k dílu laktační poradkyně. Po císařském řezu je situace složitější, protože se tělo musí srovnat s tím, že už je čas na produkci mléka, ale zpravidla jde jen o mírnou prodlevu v řádu několika dní.

Nudné menu: mateřské mléko

Všechno, co sníte, se s mírným zpožděním dostane do mateřského mléka a ovlivní jeho složení i chuť. To potvrzuje tato studie. Pokud ho miminko vypije, reakce na sebe nenechají dlouho čekat. Hrozí tyto komplikace:

reflux,

průjmy nebo zácpy,

nadýmání,

vyrážky,

novorozenecké akné.

Pokud dítě cítí z mléka něco netypického, odmítá ho. Nepřilne k bradavce, ani nezačne sát, tiskne zuby k sobě, může být agresivní a pokousat vás, případně si vyvolá dávivý reflex.

Potraviny a nápoje, na které je potřeba dát si pozor:

káva, hořká čokoláda (všechny produkty s kofeinovým základem),

kváskové pečivo,

bobulovité ovoce,

brukvovitá zelenina (brokolice, květák, kapusta, hlávkové zelí),

kořeněná jídla,

citrusové plody,

jahody,

řepa,

polotovary (konzervační látky),

syrová vejce a uzené ryby,

alkohol,

sycené vody.

Pokud nechcete dítěti způsobit bolení, mléko odsajte do zásoby. Po šesti hodinách od konzumace sporných potravin můžete zase kojit.

Všechny zmíněné potraviny jsou škodlivé jen ve větším množství. Pokud máte jídelníček pestrý a sestavený tak, aby obsahoval všechny důležité nutrienty, není občasná konzumace brokolice nebo borůvek na škodu. Riziko nepřiměřené reakce miminka můžete zmírnit vhodnou úpravou potravin. Květák zapečte se škrobovou zeleninou a vejci, fermentujte, sílu uzených ryb utlumte máslovou rýží, citron vyměňte za limetku, eventuálně dejte šanci žitnému chlebu.

Cukr na vině

Úkolem matky je, aby skrz mateřské mléko dodala dítěti všechny potřebné živiny. Pokud je ve stravě vápníku málo, bere si ho dítě z matčina těla. Zdravého člověka takový proces neohrozí. Pokud ale holdujete sladkostem a nevyhýbáte se bílému cukru, budete mít v kostech vápníku nedostatek – a dítě pak nemá z čeho čerpat. Tělo totiž při zpracovávání cukru využívá právě zásoby vápníku a neumí je (vyjma stravy) doplnit. Na problémy s nadměrným příjmem cukru a tuku během kojení upozorňuje tato studie.

Krev versus střeva

Pokud sníte fazole, následujících pár hodin vás potrápí nadýmání. Miminka se to ale netýká, protože potravina se nedostala do krve a nemohla ovlivnit chuť a obsah mateřského mléka. Jde jen o vaše trávení. U česneku je ale situace jiná. Silice proniknou do krve a z krve do mléka. Specifickou chuť většina dětí nesnese, pokud už mléko ale vypijí, neuškodí jim. Naopak, může prospět zažívání a zlepšit střevní pohyby.

Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, frontiersin.org, nzip.cz

KAM DÁL: Kojení je přirozené, nikoliv samozřejmé. Lékařka vysvětluje jeho přínosy i jak řešit případné komplikace