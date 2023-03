Mléko je na pranýři zbytečně, lidé s intolerancí mu mohou dát zelenou

Každoročně přijde na svět zhruba pět tisíc dětí, které nesnesou kravskou laktózu. Čeká je striktní dieta beze stop mléka. Pozitivní ale je, že u téměř devadesáti procent z nich potíže do tří let věku zmizí. Pokud ne, je to celoživotní úděl, kdy se musí člověk neustále doptávat na recepty a složení, kličkovat a hledat rostlinné varianty.

Mnohem snazší život mají lidé s „pouhou“ intolerancí. Tito pacienti trpí nedostatkem enzymu laktázy v těle a organismus nedokáže zpracovat a vstřebat mléčný cukr (laktózu). Tito jedinci netrpí kožními a respiračními komplikacemi. Většina nepohodlí se týká nadýmání, bolestí břicha a průjmů.

Intoleranci laktózy lze odhalit na základě kyselého pH stolice nebo výsledků dechového vodíkového testu, které po vypití mléka nebo konzumaci mléčného produktu prokazují zvýšenou koncentraci vodíku ve vydechovaném vzduchu.

Intolerance dává prostor k tomu, aby člověk vymezil hranice toho, co si může dovolit. Ne všechny mléčné výrobky mu totiž vadí.

Laktóza je rozpustná ve vodě. To znamená, že největší množství alergenu je v odstředěném mléce. Naopak nejméně alergenu se vyskytuje v produktech s největším podílem tuku. Takzvané „light“ varianty jsou tabu. Zelenou má i kvašení, při kterém laktobacily a bifidobakterie přeměňují laktózu na neškodnou kyselinu mléčnou. Všechny rady mají ale jen doporučující charakter a každý jedinec musí sám zjistit, co mu škodí, a co jeho tělo naopak zvládá.

Potraviny, které většina lidí s intolerancí laktózy může konzumovat:

tvrdé sýry (ementál, parmezán nebo čedar),

zakysaná smetana,

kefír,

máslo (v obchodech jsou běžně k dostání klasická másla, rostlinné varianty a ze všech nejdražší ghee).

Jak na svaly?

Syrovátka je jednou z nutričně nejhodnotnějších potravin, a to hlavně díky obsahu bílkovin. Pro tvorbu svalů a dostatečnou regeneraci po sportovním výkonu je nezbytná. Můžete ji přijmout z potravin, jako je ricotta, tvaroh a vybrané druhy pečiva, nebo ze syrovátkového proteinu. Ten se ale dělí do tří skupin a každý typ má odlišný podíl laktózy. Izolát vás sice vyjde na více peněz (to je dáno složitějším a delším procesem výroby), ale obsahuje neuvěřitelných 90 % bílkovin, posiluje imunitní systém a přirozené zdraví a díky čistému složení je snadno stravitelný i pro lidi s intolerancí laktózy.

Mléko na pranýři

Poslední dobou se šíří informace, že mléčné výrobky nesvědčí ani zdravému tělu. U dětí je údajně stačí podávat jen prvních šest let. Pravda je taková, že mají v jídelníčku své nezastupitelné místo, a pokud nevyvolávají zdravotní potíže nebo nezhoršují probíhající nemoci, nemá smysl, abyste je záměrně vyřazovali.

