Jak skladovat mléko tak, aby déle vydrželo: Vyndejte ho ze dveří lednice

Řada lidí si myslí, že teplota v lednici je všude stejná, to je ale velký omyl. V dolních přihrádkách, dveřích a dokonce i jednotlivých poličkách se totiž teploty mohou značně lišit a to potom ovlivňuje i to, jak dlouho nám jídlo, které v lednici skladujeme, vydrží.

Dolní šuplíky v lednici jsou většinou určeny ke skladování zeleniny, protože ta zkrátka potřebuje zcela jiné teploty k tomu, aby co nejdéle vydržela čerstvá, než např. maso. To by mělo být skladováno naopak nejlépe v dolních poličkách dále od dveří chladničky.

Proč neskladovat mléko ve dveřích lednice

Kde bychom ale měli správně skladovat mléko? Ve většině českých domácností najdeme mléko umístěné přímo ve dvířkách lednice, to je ale podle expertů obrovská chyba.

Prostor ve dveřích lednice se totiž jejím neustálým otevíráním postupně otepluje a potraviny nebo nápoje, které tam umístíte, tak zkrátka nevydrží tak dlouho, jak by mohly.

Ideální tedy je do dveří lednice místo mléka umístit nápoje nebo potraviny, které nejsou tak náchylné ke zkažení. Do dveří můžete umístit například nenačaté plechovky a lahve s nejrůznějšími limonádami a dalšími nápoji, které si v lednici jen chladíte.

Mléko skladujte spíše v poličkách, a to nejlépe v těch spodních či prostředních. Při otevření lednice se do ní totiž dostává teplý vzduch z kuchyně a ten poté stoupá nahoru, je tak možné, že horní poličky budou o něco teplejší než ty spodní.

Ideální je mléko, spolu s masem a dalšími živočišnými výrobky, které se rychle kazí, uchovávat v zadní části (spodních) polic. Dále od dveří chladničky jsou totiž teploty nižší. Je to opět způsobeno jejím častým otvíráním a interakcí s teplým vzduchem z místnosti.

Zdroj: Realsimple

