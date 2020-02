Vzpomínka na minulost: Losy Tutovky byly nejúspěšnější v naší historii. Lidé je kupovali po desítkách

V době kolem listopadové revoluce stála nejdražší škodovka těsně pod devadesát tisíc korun. Kdo by se mohl divit, že vidina milionové výhry, tedy vlastně nějakých jedenáct nových Favoritů i s benzínem do začátku nebo velmi hezký dům, mnohé lákala. To všechno jsme mohli mít za deset korun - v trafikách, ale i na ulicích se objevila Tutovka. Stírací losy v naší republice měly neskutečný úspěch.

Před rokem 1989 většina z nás o stíracích losech vůbec nic nevěděla. Až doslova několik týdnů před listopadem vyšly první stírací Spartakiádní losy. Již těchto losů bylo prodáno neuvěřitelných deset milionů. Zdaleka nejznámější a nejúspěšnější podobnou hrou Sazky ale byla Tutovka, která se u nás objevila na začátku roku 1992. A není se čemu divit, že národ doslova uchvátila.

Bylo to lákavé

Koupit si los, setřít ho (už to byl rituál) a hned vidět, kolik člověk vyhrál, bylo lákavé. A navíc - úspěch do určité hodnoty bylo možné přímo na místě vyměnit za peníze, a to už byl důvod k nákupu dalšího losu. Co kdyby byl ještě bohatší.

Televizní losování

Obrovským lákadlem Tutovky byly ale i další možnosti výher, které nabízela. Kromě okamžitého finančního zisku bylo možné postoupit dokonce do televizního losování, a tam se hrálo dokonce o plný milion korun. To tehdy opravdu nebyly malé peníze. Kdo by se tedy takového podniku nechtěl zúčastnit?

Losů Tutovky se za dobu její existence prodalo 182 milionů kusů!

A do třetice všeho lákavého, ani v případě, že nevyšla okamžitá výhra nebo postup do televize, nemuseli lidé věšet hlavu. Byla tu ještě možnost poslední záchrany. Nevýherní losy poslat pořadatelům hry a pak už jen z tepla domova sledovat přenos z losování a doufat, že bude z osudí vytažen právě ten jeden ústřižek losu, který přinese vytouženou výhru - ve stejné výši, jakou si vytočil šťastlivec ve studiu. Někteří se stali milionáři, jiní byli zklamáni, protože do naděje na výhru vložili i vysoké částky. Bylo to tak lákavé!

Bába Tutovka

Stejně jako losy znal v té době snad každý hlavní tvář celé hry. Nebyl jím moderátor televizního losování Přemek Podlaha (později Petr Jančařík nebo Michal Pešek), ale “Bába Tutovka” Valerie Kaplanová. I když se před kamerou objevila prvně již v roce 1951, mnozí ji začali výraznějí vnímat právě díky této její komerční roli nebo v sérii filmů Slunce, seno…

Vrátí se Tutovka?

Od dob Tutovky prošlo prodejnami nespočet typů stíracích losů, byly vyplaceny miliony výher, někteří lidé dokonce i zbohatli, jiní na vidinu rychlého zisku rezignovali. Jedno je ale jisté. Tutovka zůstává dodnes nepřekonanou hrou, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat. Možná i proto, že se nedávno objevily spekulace o možném oživení Tutovky, i když už jen v podobě stíracích losů bez dalších doprovodných nebo televizních losování.