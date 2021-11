Jak se o dlaždičky starat levně, šetrně a účinně? Jde to! Budou zářit jako nové

Dlaždičky jsou pro svou praktičnost jednou z nejoblíbenějších podlahových krytin do koupelen a kuchyní. Hlavním důvodem je to, že se dají snadno vyčistit. Pokud na ně tedy v kuchyni spadne rajčatová omáčka, stačí ji jen setřít a je po problému. Proto mnoho domácností do svých kuchyní a koupelen zvolilo dlaždičky místo např. koberce, ten by byl v těchto místnostech zkrátka méně praktický.

Nicméně, dokonce i dlaždičky, které jsou jedním z nejsnadněji udržovatelných typů podlahy, mohou někdy vyžadovat speciální péči. Po nějaké době totiž může dojít k jejich poškození a ve spárách mezi jednotlivými dlaždicemi se může usadit velmi odolná špína.

Na vině jsou pravděpodobně tyto faktory:

Vystavení vodě, prachu, vylití různých tekutin apod.

Vysoká vlhkost v dané místnosti může dokonce způsobit i vznik plísně

Porézní spárovací hmota, která snadněji vstřebává nečistoty

Nahromadění produktu z vytírání, sprchování nebo koupání se

Jak nejlépe udržovat dlaždičky?

Většina z nás podlahu vykládanou dlaždičkami zkrátka zametá nebo vytírá, nebo obojí. To ale nemusí stačit.

Ideální je setřít veškeré kuchyňské nehody ze země okamžitě, aby se nestačily usadit ve spárách

Po vytření podlahy odstraňte veškerý čisticí produkt, který na zemi zůstal

Vyhněte se používání nešetrných chemikálií, jako je např. bělidlo (mohou dlaždičky poničit)

Po sprchování dlaždičky vždy osušte, abyste tak zamezili vzniku plísní

Jak šetrně vyčistit dlaždičky?

K tomu, abyste zašlým dlaždičkám navrátili jejich lesk, nepotřebujete profesionální čisticí službu, stačí vám jen pár věcí ze spíže.

Citrusový čistič

Naplňte čtvrtinu nádobky bílým octem a přidejte do něj slupky z pomeranče nebo jakéhokoliv jiného citrusu. Směs nechte vyluhovat po dobu dvou týdnů. Poté můžete tuto směs smíchat s vodou 1:1, naplnit s ní rozprašovač a vyčistit s ní mimo dlaždičky také podlahy, kuchyňskou linku a vanu. Skvěle voní a ještě lépe čistí!

Čistič s jedlou sodou

Pokud potřebujete odstranit nějaké odolné skvrny, je tento čistič ideální volbou. Smíchejte 1/4 hrnku bílého octa, 1 lžíci prostředku na mytí nádobí, 1/4 hrnku jedlé sody a 7 litrů vody. Pokud chcete, aby přípravek i krásně voněl, můžete přidat i pár kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje.

Odstraňovač plísně

Pokud potřebujete lehce a bez námahy odstranit plíseň, smíchejte šťávu z citronu s jedlou sodou 1:1. Tuto směs poté rozprostřete na místo, kde se nachází daná plíseň, nechte působit a za několik hodin ji opláchněte. Funguje dokonale!

Zdroj: Rainbow International Restoration

KAM DÁL: Jak krásně provonět celý byt? Jde to snadno i bez drahých svíček a vůní