Jsou lepší skleníky z polykarbonátu, nebo ze skla? Záleží, co potřebujete

Výhody skleníku z polykarbonátu

Polykarbonátový skleník má obecně výrazně lehčí konstrukci. Nejsou zde tak velké nároky na pevné základy. Potěší i praktickými vlastnostmi pro pěstování, jako jsou dobrá tepelná izolace a schopnost rozptýlit sluneční světlo, aby se rostliny uvnitř nepálily, jako se to občas stává pod sklem. Celkově je instalace skleníku z polykarbonátu jednodušší. Je však potřeba počítat s omezenou životností polykarbonátu, který vyžaduje výměnu po zhruba 10 až 20 letech od instalace.

V čem je lepší sklo?

Pro milovníky klasiky a poctivých konstrukcí skleníků, které bez problémů vydrží až desítky let, bude správnou volbou skleník ze skla. Ten vyžaduje silnější ocelovou konstrukci, aby unesl těžké skleněné tabule. Pokud však nedojde k mechanickému rozbití skla, můžete se z takového skleníku těšit velmi dlouho. Jde o vyšší investici a zároveň je potřeba počítat s tím, že skleněné skleníky nemůžou mít zaoblený tvar, který je v posledních letech populární.

Foto: buildex.cz Skleněný Growspot KN

Kvalita na prvním místě

Při pořízení skleníku předpokládáte, že půjde o vybavení, které vydrží mnoho let. Nezbytná je tak co největší kvalita s ohledem na správné materiály. To znamená, že se vyplatí vybírat zahradní skleníky u profesionálů, jako je například společnost skleníky Buildex. Stačí si promyslet rozměry skleníku a to, jestli chcete klasický typ se sedlovou střechou, nebo zaoblenou variantu. Časté jsou také skleníky z jedné strany přisazené k domu.

