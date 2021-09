Na podzim mohou psi onemocnět chřipkou stejně jako my. Jak tomu předejít?

Stejně jako pro nás, je podzim rizikový i pro naše psy. V létě si naše těla zvykla na slunné dny a příjemné teploty a pak najednou přijde sychravé počasí, teploty poklesnou a všudypřítomné vlhko jen podpoří možnost nachlazení. Jak se zachovat, když nemoc postihne i našeho čtyřnohého miláčka a hlavně: jak tomu předejít?

Kašel, teplota, spavost...

Tak zvaná psí chřipka, odborně parainfluenza, je velmi agresivní, ale psa, od kterého se právě ten náš nakazil, asi najdeme jen velmi těžko. Inkubační doba je totiž mezi čtyřmi a devíti dny. Až poté se projeví první příznaky nemoci. Jako první se přitom většinou objevuje suchý kašel, následovaný - jako u lidí - zvýšenou únavou, teplotou, pes ztrácí náladu na hru, je malátný a více spí. V nose a očích se objeví výtok. To už nás samozřejmě musí varovat, lépe řečeno je jasné, že je zvíře nemocné.

Je logické, že v takovou chvíli zajdeme se psem k veterináři, protože při neléčené chřipce by se k tomuto základnímu onemocnění mohly přidat další infekce a rozvinou se může například zápal plic. Proto není rozhodně radno cokoliv podcenit.

Pes s horečkou

Často se k problémům přidruží také zvýšená teplota. Jaké hodnoty to znamená? Normální teplota u psa se pohybuje výše než u člověka, a to v rozmezí 38 - 39,2 °C. Jestliže naměříme vyšší hodnotu, musíme se mít na pozoru. Teplota nad 40 °C už psa významně ohrožuje, proto je potřeba, aby chovatel věděl, jak svému mazlíčkovi teplotu co nejsnadněji změřit. Je sice možné měřit psovi teplotu i v tlamě, ale rektální metoda je v domácím prostředí rozhodně bezpečnější.

Jak změřit psovi teplotu?

Na měření teploty u psa použijeme vhodný teploměr s měkkým koncem, nikdy ne skleněný, který by mohl v případě prudkého pohybu psa prasknout a zvíře poranit. Konec teploměru před jeho zavedením do konečníku zvířete ušetříme vazelínou nebo dětským olejem. Pak už změření teploty nebrání nic, kromě případného odporu zvířete, ale s tím by si měl v ideálním případě poradit pomocník, který bude při měření teploty asistovat. Jakmile naměříme zvýšenou teplotu, je třeba co nejrychleji zasáhnout.

Teplotu je třeba snižovat

Jestliže má pes zvýšenou teplotu, musíme mu zajistit stálý přístup k pitné vodě. Můžeme také v bytě pustit větrák, aby vzduch proudil a psa ochlazoval. Dáme ale pozor, aby chladný vzduch nemířil přímo na zvíře. Další možností je také namočení tlapek do chladné, ale nikoliv ledové vody.

Lidské léky nikdy!

Vetrinář může psovi předepsat také léky na snížení teploty - ale pozor! Musí jít o veterinární léčivo. Paralen, Ibalgin nebo brufenové léky pes dostat nesmí. Mohlo by snadno dojít k otravě zvířete, až k jeho úmrtí.

Prevence je lepší než léčba

Lepší než léčba, i když rychlá a snad také účinná, je samozřejmě prevence. Jak se o psa starat, aby chřipku nedostal? V ideálním případě jde o očkování, které psovi chovatel dopřeje již ve štěněcím věku a následně podle pokynů veterináře v pravidelných intervalech tak, aby ho stále vakcína stále chránila. Dále je třeba dbát na to, aby pes zbytečně neprochladl a pokud zmokne, proběhne mokrou trávou nebo kaluží, po příchodu domu mu důkladně vysušíme srst. Veterinář také může doporučit odpovídající vitamíny na posílení imunity zvířete.

Zdroj: Petklinika

