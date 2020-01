První bylinky a zelenina za oknem. Už v lednu můžeme začít vysévat

Je jisté, že pokud hovoříme o lednovém výsevu, není řeč o paprikách, rajčatech a dalších rostlinách, na které přijde čas později. Už v lednu se ale můžeme těšit na první letošní zelenou úrodu. V bytě za oknem nebude nic chybět třeba bazalce.

Jak na čerstvou bazalku?

Stejně jako jakékoliv jiné bylinky, i bazalka ocení kvalitní substrát. Ten by měl v jejím případě obsahovat kompost pro výživu a perlit kvůli provzdušnění. Takový materiál jí poskytne dostatečnou výživu a zajistí ideální vláhové podmínky. Semínka bazalky vyséváme do hloubky maximálně 5 milimetrů, přičemž hloubka květináče a tedy i celkový výška substrátu by měla dosahovat deseti centimetrů. Potom už je možné začít čekat na první lístky, které se objeví do měsíce.

Je třeba mít na paměti, že bazalka potřebuje dostatek vody a světla, proto umístíme květináče na okno a nezapomeneme zalévat. Mladými lístky můžeme začít zdobit a dochucovat jídlo v okamžiku, kdy rostlinky dosáhnou výšky minimálně šesti centimetrů, raději ale vydržíme o chvíli déle.

Řeřicha se spokojí s málem

S lednovým výsevem nebude mít problém ani řeřicha. Ta má navíc oproti bazalce mnohem menší nároky na podmínky, v nichž vyklíčí, a také doba, po kterou budeme muset čekat na „úrodu“ bude mnohem kratší. Řeřichu rády pěstují i děti, které mohou sledovat její poměrně rychlý vývoj.

Pro výsev řeřichy stačí miska a kousek vaty, nebo třeba jen papírové kuchyňské utěrky, kapesníčky nebo jiný podobný materiál, který vložíme do misky a náležitě navlhčíme. Potom již stačí jen hustě poset řeřichovými semínky a umístit na světlé místo, ideálně tedy na okno. Výsledek pěstební snahy se ukáže velmi brzy - stačí jen udržovat materiál v misce přiměřeně mokrý.

Jestliže pěstitel vydrží se sklizní až do doby, kdy rostlinky dosáhnou přibližně deseti centimetrů, je možné ke konzumaci ustříhnout jen horní část rostlinky a těšit se na druhou sklizeň. Důležité ale je nezapomenout řeřichu pravidelně zalévat.

Kozlíček polníček

I když tuto drobnou listovou zeleninu můžeme s přehledem pěstovat na záhoncích na zahradě, není velký problém využít jeho nenáročnosti při snaze o dosažení co nejčasnější sklizně a zasít jej již nyní do truhlíků, které necháme v bytě.

Polníček bude vděčný za substrát s obsahem říčního písku, ale spokojí se i s méně dokonalými podmínkami. Vyséváme jej do čtvercové sítě o velikosti strany kolem tří centimetrů. Když si polníček vysejeme již na začátku roku, můžeme se těšit na březnovou sklizeň.

Jak je vidět, ani v lednu není příliš brzy na první pěstitelské pokusy tohoto roku. Jen je potřeba rostlinkám zajistit dostatek tepla, světla a vláhy. Pokud se s nimi rozdělíme o kuchyňské okno, určitě budou spokojené.