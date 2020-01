Řasokoule se občas chová jako divné zvíře. Moderní rostlinu zvládne pěstovat každý

Lidé, kteří řasokouli doma mají, jsou ve většině případů jejími velkými obdivovateli. Je to zelené, žije to ve vodě a ve své podstatě se to chvílemi chová jako divné zelené zvíře. Jednou ji najdeme na dně nádoby, zítra se vznáší u hladiny. Řasokouli si prostě musíme zamilovat, to jinak snad ani nejde…