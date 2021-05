Rostliny, které vás přežijí: Bonsaj je horkým favoritem, ale není v tom zdaleka jediná

Jedenapadesátiletá bonsaj? „Zdědil jsem ji po matce. Ta ji vytvořila, když jsem se narodil, a starala se o ni po celý svůj život. Přes padesát let bonsaj pečlivě zastřihávala a tvarovala, a vepsala tak do ní celý životní příběh,“ usmíval se čtenář listu The Guardian, který se pochlubil velkou vzácností.

Člověk se chtě nechtě musí zamyslet nad tím, jak skvělý projekt by to byl, pokud by se o něco takového také pokusil. Je to zkrátka jedno z nejlepších rodinných dědictví, kterému dlouholetá péče připisuje nevyčíslitelnou hodnotu.

Rostliny v květináči i venku

Co se týká živých dědictví, nejlepší možností jsou pokojové květiny. Prostě proto, že se nejlépe přenášejí. To je asi tím hlavním důvodem, proč nejvíce příkladů takového dědictví odkazuje na rostliny v květináči.

Nicméně je možné podědit i rostliny venkovní. Skvělým příkladem je například čajová růže. Tento druh růže je většinou relativně malý (rostlinu můžeme i prořezat a ulehčit tak její přemístění) a bez problému přežije přesazení. Takže tip na dárek k výročí, narozeninám nebo třeba jen tak pro radost?

Jaký to rozdíl oproti orchidejím

Z pokojových rostlin jsou druhem, který se dožívá nejvíce let (kromě zmíněných bonsají), aspidistry. Ty se mohou bez problému dožít až 100 let a více. Tyto odolné rostliny je velmi složité jakkoli zničit, nesvedete to přelitím ani suchem. Jsou schopné přežít i desítky let zanedbávání a stále se jim bude dařit mnohem lépe než některým druhům orchidejí, které vadnou, už když se na ně špatně podíváte.

Další květinou "navždy" je třeba druh kapradiny Boston Fern, která mimo jiné umí z místnosti odstranit toxický formaldehyd. Ovšem tyto květinky se postupně obnovují. Nikdy to tedy nebude stejná rostlina, kterou jste dostali před padesáti lety tak, jak je to u bonsají. Je tu ale ještě jedna alternativa - kaktusy a sukulenty. V USA byl zaznamenán kaktus, který se dožil už 111 let a každý rok stále jestě kvete nádhenými růžovými kvítky.

Kaktusy nebo palmy?

Pokud se vám líbí spíše dřevitější rostliny, pak nezbývá než doporučit dracénu. Její velikost se dá kontrolovat velikostí květináče a po několika letech péče se vám odvděčí zajímavým vzhledem, který jako by byl z jiného světa.

Nakonec jsou tu ještě palmy. Tyto elegantní rostliny jsou lehce dostupné, krásně doplní jakýkoliv interiér a jen tak se jich nezbavíte. Palmy sice nejsou tím nejjednodušším rychloprojektem, ale zato vám přinesou dekády radosti.

Zdroj: The Guardian

