Když se kouzla a čáry nepovedou. Některé kousky slavných celebrit, které nedopadly dobře

Když si čínský císař před 3 000 roky nechal postavit svatyni, kde každoročně uspořádal oslavu svého jmenování na trůn, připravil si show, kterou by mu mohl závidět i David Copperfield. Spojoval a rozděloval kruhy, aby sestavil řetěz pro zavěšení olejové lampy. Chtěl tím dokázat, že právě on je vyvoleným. V historii kouzelnictví nalezneme nejeden tragický omyl, který by ho velmi rychle sesadil z trůnu.

Termín moderní magie se začal profilovat na přelomu 18. a 19. století, kdy kouzelníci vystupují v salonech a později otevírají svá vlastní divadla.

Roztomilé omyly

Kouzelnické začátky jsou vždy těžké. Člověk svázán trémou je připraven vytřít zrak obecenstvu, aby byl nakonec úžas vystřídán nepříjemným výsměchem. Jeden kouzelník si na podobném principu radši postavil kariéru. Neúspěch je jeho hlavním kouzlem. Spontální příval energie Richarda Nedvěda a jeho humor postavený na nešikovnosti a naivním kouzelnictví byl dobrým marketingovým tahem. Jsou totiž kouzla, která nekončí ani úžasem a určitě ne smíchem.

Celebrity v oboru

Jistě si vzpomínáte na Pavla Kožíška. Pokud bude mít čas, možná si hvězdu televizní obrazovky devadesátých let můžete pozvat na oslavu narozenin vašeho dítěte. Veřte nevěřte, v České republice existuje dokonce oficiální Český magický svaz. Ten vydává i vlastní magazín a počátek svojí existence datují do roku 1969. Je možnost se do něj přihlásit a poctivě platit příspěvky. Harry Houdiniho tak ovšem nenajdete.

Slepé střevo

Mistr eskapád si zažil velmi horké chvilky při svých únicích z řetězů, svěrací kazajky nebo čínského mučícího nástroje a želízek. Muž, co nenáviděl podvodníky, nakonec přežil všechny svoje kousky, ale nepřežil několik ran pěstí do břicha. Stalo se tak po vystoupení, když ho několik studentů výtvarného umění kreslilo modelem. Jeden z nich se zeptal, jestli jeho tělo vydrží jakýkoliv úder, a kurážná odpověď mistra zněla: “Ano!” Student neváhal a několikrát Houdiniho udeřil. Nikdo však netušil, že tím způsobil smrtelná zranění. Problémy se slepým střevem eskalovaly touto nevinnou epizodou a Harry Houdiny po pár dnech umírá.

Žánry kouzelnictví nabízejí mnoho variant: všeobecná magie, iluze, mentální magie, orientální magie (fakírství), mikromagie, kartomagie, matematikomagie, dětská magie atd.

Masakr motorovou pilou

Hvězda města Las Vegas se pyšní velkým mezinárodním úspěchem, ale i mistr tesař se někdy utne. David Copperfield vždy nějakému zranění utekl, ale jeho asistenti takové štěstí neměli. Trik s větrákem zní sám o sobě nebezpečně a mladý pomocník na něj zcela jistě nezapomene. Několika divákům se nepotvrdila teorie o gumových vrtulích a ruka asistenta Brandona se naněkolikrát zlomila.

Jiným případem je kouzelník, kterému se nepovedl trik v ranním vysílání polské televize. Ruka moderátorky se s plnou důvěrou napíchla na železný bodák ukrytý v papírovém pytli a kouzelník se navěky zapsal mezi absolutní loosery. Vrcholem tragické přehlídky iluzionistů je klasické přepůlení kouzelníkovy asistentky. Jak se stát z kouzelníka vrahem v přímém přenosu dokázal muž v Americe, který nešikovným použitím motorové pily oddělil ženě hlavu od těla. S láskou a uznáním se po tomto šíleném kousku, které je zaznamenané na videu, vzpomíná na Pavla Kožíška.

