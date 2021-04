Na festivaly zapomeňte! Promotéři ruší další ročníky velkých hudebních akcí

Kultura patří k nejzasaženějším odvětvím pandemií koronaviru po celém světě. Zavřená jsou divadla, galerie, kinosály, koncertní haly. Celosvětově funguje pouze výroba nových seriálů a filmů, koncertní online produkce fanoušky nijak nelákají.

Občas se povede navést diváky k obrazovkám na vážnou hudbu, divadelní produkce ať zkouší co zkouší, mají sledovanost bídnou. Ukazuje se, že divadlo a hudba potřebují diváka, divák či posluchač potřebují atmosféru. Bez ruchu v sále nebo u venkovní stage si koncert doma na sedačce naplno neužijí. A navíc za něj určitě nechtějí platit, pokud nejde kupříkladu o charitativní projekt.

Překvapení za odměnu

Pomineme-li umělce samotné, obrovské ztráty sčítají producenti, majitelé divadel, galeristé, kinaři. A zdaleka nejen o velké peníze přícházejí také organizátoři velkých koncertů a festivalů. Ztrácí totiž důveru svých věrných návštěvníků, které si tak těžce získávali propracovanými lineupy, perfektní organizací a neustálými inovacemi, které měly zvyšovat rok co rok klientský komfort na obrovských několikadenních akcích.

Prvním, kdo z tuzemských organizátorů oznámil přesunutí loňského 5. ročníku z letošního na rok 2022, byli pražští promotéři David Gaydečka a Martin Voňka, kteří během čtyř let vystavěli úspěšný městský hudební festival Metronome Prague. „Pro všechny trpělivé držitele vstupenek a v našich očích tak i podporovatele akce chystáme překvapení,” píší na svém facebooku a přiznávají tak fakt, že si nesmírně váží podpory těch hudebních fanoušků, kteří za lístky utratili nemalé peníze někdy v roce 2020 a dostanou za ně slíbenou zábavu snad po dvou letech. Během loňského září se jim sice podařilo uspořádat na pražském Výstavišti PůlMetronome, ale slíbené velké hvězdy fanoušci nedostali.

Právě finance, které dluží jednotliví organizátoři velkých festivalů za loňské neuskutečněné ročníky, jsou pro ně vůči fanouškům velkou zátěží. Vědí, že jim nedodali slíbenou službu a vydali jim místo ní na základě nařízení ministerstva kultury vouchery, které ovšem nelze uplatnit ani v letošním roce. Uspořádat velký několikadenní festival totiž zabere dlouhé měsíce tvrdé práce, je nutné včas nasmlouvat umělce, sladit jejich termíny.

Kalkulovat přitom s nevyzpytatelnými opatřeními je nemožné. I proto vzdala letošní organizaci legendárního festivalu Colours of Ostrava jeho zakladatelka Zlata Holušová, která už nyní domlouvá velké zahraniční hvězdy na příští rok, a nabídla, stejně jako mnoho dalších promotérů, vrácení stále platného vstupného na loňský ročník těm, kdo se ocitli ve finanční tísni. Ostatním, kteří si vstupenky nechávají, děkuje za podporu.

Připravovat festival je ekonomická sebevražda

Dalším festivalem, který letos neproběhne, je Fingers UP v Mohelnici. „Jeden PES chcípl a přišel druhý, jak dlouho vydrží ten? Není možné mít naplánovaných 10 variant a několik dní před festivalem jednu vytáhnout z klobouku. To by se rovnalo ekonomické sebevraždě,” píše tým organizátorů festivalu a v několika větách tak shrnuje postoj většiny kolegů promotérů. Prodlužovat přípravy na letošní rok by mohlo znamenat konec daného festivalu již napořád. Vzpomeňte na loňský rok, kdy se vydaly tisíce lidí do Ostravy na Colours, aby festival z hodiny na hodinu zakázala tamější hygienička Svrčinová, jež se před nedávnem stala dokonce hygieničkou hlavní.

Na Slovensku ještě věří

K podobným krokům jako v Česku se uchylují i organizátoři slovenského festivalu Pohoda. „Rozhodli jsme se na základě konzultací s experty. Je nám to líto, ale naše rozhodnutí považujeme za nevyhnutelné,” vysvětlil Michal Kaščák za tým festivalu Pohoda a dodal, že nyní pracují na organizaci několika menších akcí pro letošní léto, které by mohly na trenčínském letišti při dodržení opatření proběhnout.

Kolegové z Grape festivalu jsou prozatím optimističtější a kromě toho, že oznámili neúčast jedné z velkých současných hvězd Yougbluda, vyčkávají, jak se bude situace s pandemií koronaviru vyvíjet.

Vstupné jako podpora promotérům

Pokud jste tedy majiteli vstupenek na některý z mnoha desítek festivalů, které se v našich končinách konají, nevzdávejte to a podpořte organizátory tím, že po nich nebudete požadovat vrácení vstupného.

Tahle situace snad nebude trvat věčně a například v Holandsku se již testují možnosti, jak pořádat větší venkovní akce tak, aby byly pro účastníky bezpečné a nezvyšovaly riziko nakažení většího množství lidí na jednom místě. A věřte, že průsvitné gumové koule, do nichž by se návštěvníci po jednom zavřeli, to nebudou.

