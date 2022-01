Anthony Hopkins nevěří lékařům. Hvězda Mlčení jehňátek ignoruje svou diagnózu

Anthonyho Hopkinse známe z filmů jako Hannibal, Dva papežové, Mlčení jehňátek a Otec. Na televizní obrazovce si sice zahrál postavy, které trpěly mentální poruchou, ale nikdo, dokonce ani on sám netušil, že to je i jeho případ.

V druhé polovině 70. let hercova života mu lékaři diagnostikovali aspergerův syndrom. Lidé, kterým je tento syndrom diagnostikován, mají často problémy rozumět sarkasmu, určitým druhům humoru a dalším sociálním interakcím.

Na druhou stranu ale tito lidé bývají velmi inteligentní, schopní zapamatovat si velké množství informací, dokáží se velmi dlouho soustředit na jednu věc a nechybí jim ani smysl pro detail.

Sir Anthony Hopkins ale moc velký zájem o tuto diagnózu neprojevil. „Já nevím, moc tomu nevěřím. Já se jinak necítím, myslím si, že je to přehnané. Možná nemám pravdu. Možná jsem ignorant,“ vyjádřil se herec pro magazín GQ.

„Jsem sice hodně soustředěný, všímám si toho hlavně v restauracích, ale to je prostě jen moje chování. Myslím si, že jsme naší snahou na všechno dát nálepku zničili lidský systém,“ řekl.

Dále nezapomněl ani zmínit, že si myslí, že by se lidé měli soustředit raději na to, jak vyřešit pandemii jednou provždy a ne na diagnostikování někoho, kdo o to, jak se zdá, vůbec nestál.

Vyjádřil se ale i k tomu, jak mu jeho psychika, která je jiná než psychika většiny jeho kolegů, pomáhá s hraním.

„Dívám se jinak na role, které hraju. Rád rozebírám jejich charakter a zjišťuji tak, co je vlastně pohání. Můj pohled na věc tedy není stejný jako u ostatních,“ dodal.

