Hynek Čermák si v seriálu Rapl sáhl na dno. Na opětovné ztvárnění detektiva Kuneše se vůbec netěšil

V září na České televizi odstartovala třináctidílná kriminálka v režii Jana Pachla Rapl. V roli nekompromisního vyšetřovatele Kuneše se na obrazovky vrátil Hynek Čermák.

„Detektiv Kuneš je maximálně pohlcený svojí prací. To je u detektivů naprosto normální stav. Jako detektiv si neodpracujete osm hodin, pak za sebou zavřete dveře a jdete domů, například za rodinou. Oni makají dvacet čtyři hodin, sedm dní v týdnu. Podobně to mají i herci, když se s nějakou rolí sžijí,“ popsal postavu Hynek Čermák.

Hynkovi prý postava Kuneše moc nechyběla. Je to prý neuvěřitelně temná, a tím pádem i velmi náročná postava nejen lidsky, ale i fyzicky. Herec si prý při natáčení akčních scén několikrát sáhl na dno svých sil.

„Kdybych měl Kuneše charakterizovat podle znamení, řekl bych, že je to typický beran – nebezpečný chlap s klapkami na očích, ale pod drsnou slupkou má srdce. To si ale nemůže dovolit nechat na sobě znát, protože by se stal zranitelným,“ vysvětlil herec jeho temnou stránku.

Do natáčená Rapla dal prý zkrátka celý tým neuvěřitelné množství energie jak v akčních scénách, tak i kvůli náročnému prostředí, natáčelo se totiž v Krušných horách.

„Osobně jsem si tam užil sto padesát dnů zimy a akčních scén. Sníh na horách je krásná věc, ale pokud v něm patnáct hodin stojíte, jste v práci a civilizace je kilometry daleko, je to hodně náročné,“ svěřil se Čermák.

Veškerá tvrdá práce se ale vyplatila. Rapl se zkrátka neuspěchal a stal se tak podle herce takovou „oslavou filmařiny“. Na seriálu je vidět jeho prvotřídní kvalita, kterou diváci zcela jistě ocení. Vtáhne vás do děje a nezbyde vám nic jiného než se těšit na každý další díl.

Zdroj: Česká televize

KAM DÁL: Will Smith a jeho manželské problémy. Je despota a paroháč?