Will Smith a jeho manželské problémy. Je despota a paroháč?

Dalo by se říci, že hercovy manželské problémy začaly už v jeho dětství, jak vyplývá s talk show Red Table Talk. Vyrůstal totiž v rodině, kde se bohužel na denním pořádku dělo to, že jeho otec ubližoval Willově matce a on tomu nemohl nijak zabránit. Časem si ale proti tomu vytvořil určité obranné mechanismy.

Despotický otec

„Můj táta k řešení problémů často používal násilí. Časem jsem ale zjistil, že to přestane, když se dostatečně baví. Vytvořil jsem si tedy na základě toho celou svou osobnost. Neustále jsem dělal vtípky, srandu a choval jsem se hloupě, to všechno jen proto, aby nikomu neubližoval,“ řekl Will v televizní show jeho ženy Jady, Red Table Talk.

To, že jako dítě nebyl schopný pomoci své mámě, v něm prý vyvolalo pocity, že není dostatečně dobrý. Ten jediný způsob, kterým byl schopný svého otce rozptýlit, se tak pro něj stal vším. To vysvětluje, proč je tak skvělým komikem.

Manželství s Jadou

Nicméně to ale také ovlivnilo jeho vztah k ženám. Manželský pár ve stejné televizní show uvedl, že svou ženu Will jednou uhodil novinami.

„Řekla mi, ať už mlčím, před 20 lidmi, tak jsem ji vzal novinami po hlavě a zeptal se, jestli se mnou může jít stranou. Řekl jsem jí, že jsem se doma musel každý den dívat na to, jak můj otec nadává mé matce a bije jí, a to já prostě ve ztahu nestrpím. V mém manželství zkrátka nebudou figurovat sprostá slova a zvyšování hlasu. Nakonec jsem dodal, že jestli mi chce nadávat, tak se budeme muset rozvést,“ prozradil Will Smith.

Nevěra

Jeho žena Jada Pinket Smith tehdy s podmínkami, že na sebe nebudou zvyšovat hlas a ani si nadávat, souhlasila a na nějakou dobu byl tento manželský pár zase šťastný. Tedy až do doby, než měla Jada aférku s americkým muzikantem Augustem Alinou.

Pár ale tvrdí, že si tehdy prý dávali ve vztahu pauzu, tak to tedy technicky nevěra nebyla.

Přes četné problémy jsou spolu v manželství už přes 20 let a snaží se na sobě neustále pracovat, aby vytvořili co možná nejlepší domov pro jejich dvě děti Jadena a Willow Smithovi.

Zdroj: Red Table Talk

KAM DÁL: Mariah Carey, Ryan Raynolds a další: Kdo se nechal očkovat a kdo vakcínu proti covidu odmítá?