Whoopi Goldberg neudělá bez pomoci ani krok. Nemoc, kterou může mít každý z nás, ji dostala na kolena

Herečka si musela dát pauzu od natáčení. Nikdo v tu chvíli netušil, co se děje. Když se 65letá Whoopi Goldberg vrátila do talk show The View, tak prozradila, že byla hospitalizována s vážnou nemocí. Její zdravotní problémy nakonec vyústily v to, že bez pomoci neudělá ani krok.