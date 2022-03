Hvězda seriálu Star Trek Patrick Steward si vyslechl vážnou diagnózu. O tom, jak chce zemřít, má jasno

Patrick Steward má za sebou téměř až neuvěřitelnou filmovou kariéru, byl nominovaný nejspíše na každou z hereckých cen, včetně Zlatého glóbu, Tony a dalších. Před několika lety mu byla diagnostikovaná závažná srdeční choroba.

Herec si vyslechl svou diagnózu při rutinní prohlídce u svého kardiologa. Ten u něj objevil srdeční problém, který byl tehdy tak vážný, že kvůli němu musel Patrick podstoupit operaci srdce.

Šlo o jeho blokaci. Chirurgům se podařilo zhruba 85 % této srdeční blokace odstanit a zároveň mu do srdce zavedli trubici, která by měla být prevencí dalších problémů s ucpáním orgánu.

Tato diagnóza a poté také smrt jednoho z jeho blízkých vedla k tomu, že si podle svých slov uvědomil, že ani on „není imunní“, jak uvedl v televizní show This Morning.

Stal se patronem organizace, která se zabývá asistovanou sebevraždou, Dignity in Dying (Důstojnost v umírání). Herec tak dává jasně najevo, že kdyby v jeho životě nastala situace, ve které by jednou z možností byla i asistovaná sebevražda, tak se pro ni nejspíše rozhodne. Dokonce i sám přiznal, že ho doktoři „vždy děsili“, to je také jeden z důvodů, proč chce mít způsob své smrti ve vlastních rukou.

„Kdyby nadešel můj čas, tak bych chtěl, abych si mohl sám rozhodnout, jak přesně zemřu,“ svěřil se herec.

Nyní musí kvůli nedávnému srdečnímu problému docházet na pravidelné prohlídky dvakrát ročně, jeho stav je ale naštěstí momentálně pod kontrolou.

