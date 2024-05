Jiřina Bohdalová odmítla třetí svatbu. Vzpomínky na nevěrníka byly silnější

K minulosti Jiřiny Bohdalové se opravdu váží jen dva vážné vztahy. V prvních měsících po komunistickém převratu začala jezdit do Ostravy. Tam potkala svého budoucího manžela Břetislava Staše. Brzy zjistila, že je těhotná. „Chvíli po svatbě se narodila dcera, dnes také skvělá herečka Simona Stašová. Pár spolu dlouho nevydržel. Mladická láska skončila, když byl Staš na vojně. Rozvedli se, zůstali ale v kontaktu a dá se říct, že byli vždycky dobrými přáteli,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf Pavel Rousek.

Hodně divoké manželství

Druhým zásadním mužem jejího srdce pak byl Radoslav Brzobohatý. Zamilovali se do sebe v roce 1964 na natáčení historického filmu Hvězda zvaná Pelyněk. Za pár měsíců se k sobě nastěhovali a po šesti letech se vzali. Jejich vztah byl ale plný bouří.

„Zkrátka pravá ‚italská‘ domácnost. Herečka na něj velmi žárlila, Brzobohatý ji podle všeho sem tam podvedl. Opravdu se ale zamiloval až v roce 1980 do Hany Gregorové. Ta jejich manželství zlomila vaz a herec k ní odešel přesto, že také ona byla v době startu jejich románku zadaná. Bylo to mezi nimi osudové,“ usmíval se Rousek.

Vyšetřovala ho policie

Od té doby Bohdalová s nikým opravdu vážně nebyla. Alespoň oficiálně. Dlouhé roky se totiž kolem ní točí slovenský podnikatel Ľubomír Focko. „Jako puberťák ji sledoval v televizi. Potkávali se, ale nikdy to nevypadalo, že z toho bude něco víc. Dokud nevyrazili na zájezd Amfory do Dubaje, kde ji Focko učil jezdit na vodním skútru. Pak tvrdil, že jsou jako rodina. Ale je otázka, jestli to tak brali oba.“ Byznysmen ve své knize Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová také napsal, že herečka je „jako partnerka naprosto super“.

Ať to je mezi nimi jakkoli, jedno je jisté – třetí svatba už nebude. „Zazdila ji sama paní Bohdalová. Řekla, že si chce uchovat vzpomínky na pana Brzobohatého, které si nechce nechat nikým zkazit. Navíc pan Focko má u ní podle všeho docela velký škraloup,“ uvažoval Rousek a narážel na to, že podnikatel před časem skončil ve vazbě v případu zmanipulovaných zakázek. Nakonec ho pustili, ale je možné, že vztah Bohdalové k němu mohl i proto ochladnout.

Další slovenský miliardář

Na druhou stranu Bohdalová je po prodělané embolii, kdy jí šlo doslova o život, zase velmi činorodá. Ráda chodí do společnosti a kupodivu ne s Fockem. Na jedné společenské akci se objevila po boku dalšího slovenského miliardáře, Milana Fiľy, který vlastní například Divadlo Hybernia. A vypadala opravdu spokojená.

Ať to má s Fiľou jakkoli, většina lidí jí to přeje. „Je jí třiadevadesát. Asi se nedá předpokládat, že by ji někdo peskoval nebo rozebíral, jak to má s tím čí oním. A navíc, paní Bohdalová prohlásila, že chce oslavit stovku. Takže na to jde dobře, mladí muži jí v tom mohou pomáhat,“ dodal pro Čtidoma.cz s úsměvem Pavel Rousek.

