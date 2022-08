Kdo je zákeřný Kamil ze seriálu ZOO? Jan Kopečný bojoval o svou slávu v Superstar, kamarádí i s Borhyovou!

Viky to nemá ve svém seriálovém životě jednoduché. Kdysi milovala totiž Kamila, bohatého synka, se kterým založila čalounickou firmu. Kamil je ale tak trochu lump a po rozchodu jí dělá jeden naschvál za druhým. Když se s ním spojila potvora Markéta, byl oheň na střeše a Viky měla o problémy postaráno.

V Superstar se umístil v první desítce

Ve skutečném světě je Jan Kopečný jedním z nejobsazovanějších muzikálových herců, který nechyběl ani v soutěži Superstar nebo Tvoje tvář má známý hlas. Jako seriálový herec byl viděn už například v Ordinaci v růžové zahradě, kde hrál partnera Lucie Borhyové. S tou se seznámil právě na natáčení Tváře, následně ji požádal, aby hrála v jeho klipu, a později se z nich stali přátelé. Stejně tak s Evou Burešovou se znal Kopečný už dříve z muzikálů.

Někteří si ještě mohou pamatovat jeho typickou dlouhou hřívu, kterou loni shodil. Na jevišti jste ho mohli vidět například v muzikálu Kleopatra, Kat Mydlář, We will rock you, Kocour v botách, Muž se železnou matkou, Čas růží, Angelika, Děti ráje… A v nejenom tam měl hlavní roli. Je také jedním z frontmanů kapely Botox.

Zpěvák je zadaný

Dámy by jistě zajímalo, jestli má tento charismatický mladík pro někoho slabost, volný ale už dávno není. Jeho partnerkou je už sedm let tanečnice Věra Vodičková, se kterou ho pojí hlavně láska k muzikálu a cestování. Před dvěma roky to ale dvojici zaskřípalo, když média nachytala Kopečného, jak líbá svou kolegyni Terezu Martínkovou. A rozhodně to nevypadalo jako pusa muzikálová! Později však uvedl, že šlo je o pusu na uvítanou pro kolegyni, která se vracela z mateřské.

Varovali ho!

Z role Kamila měl trochu strach, mnoho starších kolegů ho upozorňovalo, že mu to lidé na ulici neodpustí. „Tak to jsem si říkal, že to asi bude těžký, ale zatím mám dobré reakce. Spíš mi diváci říkají, že bych měl být na postavu Evy víc hodný anebo že se tam aspoň něco děje,“ řekl Kopečný o Evě Burešové. „Mně bylo řečeno, že to bude taková zápornější role, že to bude bývalý partner Evy Burešové. A protože se s Evou známe už léta, tak jsem z toho byl nadšený. To jsem ale ještě netušil, že budu takové prokletí její postavy,“ posteskl si.

Zdroj: Aha.cz, Super.cz, jankopecny.cz

KAM DÁL: Eva Burešová přiznala poslíčky! Nezastaví se ani v devátém měsíci. Jak říkají doma miminku?