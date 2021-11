Leoš Mareš se vtipně pochlubil plánovaným datem porodu. Už se to blíží

Leoš Mareš přidal na sociální sítě video, kde řekl jen větu: „Sto dní do porodu“ a otočil kameru na svou manželku Moniku, která se netvářila zrovna natěšeně. To už moderátor nevydržel a začal se smát vlastnímu vtipu, jeho fanoušci spolu s ním.

„Škoda, že si to nemůžete vyměnit. Humor by Vás, Leoši, přešel,“ napsala pod příspěvek z legrace jedna z fanynek, která s nervózní Monikou soucítila.

„To pak bude jiná ranní show,“ objevilo se pod videem.

„Myslím, že Monča se na ten porod očividně hodně těší,“ konstatovala sarkasticky fanynka.

Pár si odjel odpočinout na dovolenou na pohádkové Maledivy, dokud na to ještě mají čas. S novým přírůstkem do rodiny totiž budou muset na cestování do exotických destinací nejspíše na nějakou dobu zapomenout.

Pár se dokonce i pochlubil se zamilovanou fotkou, kde vypadají spokojeněji než kdy předtím.

