Bernášková z Ulice vystavuje vnady, co na to její manžel? Podle fanoušků je to jasné

Herečka Jana Bernášková se na svém instagramovém profilu pochlubila s velmi odvážnou kostýmovou zkouškou pro horor Krvavý Johann, při které na toho na sobě moc ke zkoušení neměla.

„Kostýmová zkouška. Když jsem doma ukazovala Rudovi kostým na Krvavého Johanna, prošel okolo Tedík a ptá se: Mami, co to máš na sobě? Odpovím mu s nadšením: Líbí se ti to? On se zamyslí a odpoví: Vypadáš, jako bys šla na bazén. Plavky a župan. Takže točíme horor na bazéně,“ napsala herečka pod příspěvek.

Někteří sledující vychvalovali její štíhlou postavu a jiní nejspíše u hereččiny fotky utrpěli mírný šok. „Chci mít za deset let takovou postavu,“ napsala jedna z fanynek. „Nádherná kočka,“ objevilo se také pod příspěvkem.

Šok a kritika

V komentářích se ale mimo milé vzkazy plné pochval i úžasu našly ty plné šoku a kritiky. Někteří sledující dokonce i projevili zájem o to, jestli odvážná fotka na instagramu dokonce nějak neovlivnila hereččino manželství. Odpoveď, které se jim dostalo, ale rozhodně nečekali.

„No a co na to manžel?!“ vyděsila se při pohledu na odvážný snímek jedna z fanynek. „Ten to fotil,“ odpověděla jí herečka se smíchem.

KAM DÁL: Řekla manželovi, ať jde na chvíli ven, aby se uklidnil. Video obletělo sociální sítě.