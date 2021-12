Simona Krainová to schytala na sociálních sítích. Je prý krásná, ale moc rozumu nepobrala

Instagramový profil Simony Krainové se stal online bojištěm. Lidé začali modelku napadat za její názory ve videu, kde se vyjadřuje k aktuální výuce a ke karanténě svých dětí. „Mně to přijde úplně na palici,“ rozčilovala se v příspěvku.

Neustálá karanténa

„Já jsem se s vámi chtěla podělit o takovou zkušenost. Sice nám tvrdí, že naše děti mohou chodit do školy a učit se, ale naše děti jsou neustále v karanténě,“ řekla Krainová na samém začátku videa.

„Stačí totiž, když přijdou ráno do školy a dva žáci jsou pozitivně testovaní na covid. V tom případě jde celá třída na týden do karantény. Jelikož je těch dětí opravdu hodně, tak jsou tam každé pondělí minimálně dvě děti pozitivně testované. Takže my jsme pořád v karanténě,“ pokračovala modelka v monologu.

Je to normální?

Poté se obrátila na své fanoušky a zeptala se jich, jak to s dětmi doma zvládají. „Našim dětem to moc nejde, nechtějí být doma a jsou tady pořád,“ stěžovala si. Nakonec hledala u svých sledujících sympatie a zeptala se, jestli jim tato opatření přijdou „normální“. Dočkala se ale úplného opaku.

„Najednou Vám to vadí, že děti nechodí do školy? Ale když lítáte po dovolených a děti s Váma, tehdy Vám škola nechybí?“ podivila se jedna z fanynek.

Další sledující si už ale takové servítky nebrali.

„Simona dokáže vždycky nalítnout. Simono, jste nádherná, jako obrázek, chápu, že Vás firmy chtějí. Ještě jednou opakuji, jste fakt nádherná. Ale blbá,“ sdělil svůj pohled na věc jeden z fanoušků.

„Nepochopím, jednou jste si udělali děti, tak se snad o ně postaráte. Základní školu by měl zvládat každý rodič, tak můžete s učením pomoci. Je to lepší než nechat dítě trpět, to holt musílte vydržet. Co mají říkat maminky, které mají třeba postižené děti a jsou na všechno samy, bez partnera?“ další brali video jako stěžování si, že se modelka musí starat o své vlastní potomky.

