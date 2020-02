První žena ve vesmíru Těreškovová: Dcera traktoristy se v kosmické kabině zhroutila, ale přežila a stala se legendou

Valentina Těreškovová se narodila v roce 1937 v malé vesnici Maslennikovo jako druhé ze tří dětí. Její otec byl tarktorista, který však zahynul v roce 1940 ve 2. světové válce a matka pracovala v textilním podniku.

V roce 1945 ve věku devíti let Valentina nastupuje na střední školu, kterou v roce 1953 opouští a vydává se v šlépějích své matky. Pracuje v textilním průmyslu a dálkově studuje strojírenskou průmyslovku.

Valentina již od útlého dětství milovala létání a velmi se o tento oboro zajímala. Dokonce vystudovala pilotní kurz, chodila do místního aeroklubu a jejím koníčkem se stal parašutismus. Díky své zapálenosti a píli byla Valentina nakonec vybrána do sovětského programu Ženy do kosmu a zdrárně absolvovala fyzicky náročný výcvik. A tak se dne 16. června 1963 k obloze vznesl Vostok 6 řízený Valentinou Těreškovovou.

Bojovala s pěti adeptkami

Vedle Valentiny se o let do vesmíru ucházely další čtyři ženy. Sovětům se idea poslat ženu do vesmíru ze začátku vůbec nezamlouvala, ale na druhou stranu se nechtěli zahambit Američany, a tak začalo velké výběrové řízení. Požadavky zněly jasně. Věk maximálně 30 let, výška do 170 cm, hmotnost do 70 kg. Fyzicky, psychicky a hlavně ideologicky zdatná.

Valentina Těreškovová se dostala do jeužšího výběru, protože prošla nejlépe fyzickými testy. Horší to bylo s jejím vzděláním a také faktem, že ze všech adeptek měla nejméně seskoků, ale nakonec rozhodl její dokonalý kádrový profil. Holka z dělnické rodiny, dcera traktoristy. Přesně takhle měla vypadat žena, která poputuje do vesmíru.

Dodnes se také spekuluje o tom, že Valentina byla vybrána pro svoje ohromné charisma, talent uchvátit dav a údajně byla ze všech adeptek nejhezčí. Nic z toho jí ale nepomohlo v tom, aby se v kosmické kabině nezhroutila.

Let Těreškovové nebyl úspěšný, v kabině se nervově zhroutila

Valentina Těreškovová je sice opěvována, ale její let nebyl nijak úspěšný. Pilotka si okamžitě po vzletu začala stěžovat a dostavily se první zdravotní komplikace. Let, který trval 70 hodin a 50 minut nesla Valentina velmi těžce.

Zvracela, měla křeře, místo pilotování usínala a prosila o předčasně ukončení celé mise. Aby toho nebylo málo, tak se dostavily problémy se špatně naprogramovanou automatikou, která zabezpečuje přistání lodi a ruční ovládní kosmické kabiny bylo na Valentinu příliš. Někteří tvrdí, že se nervově zhroutila a její let byl fiask. Druzí jsou zase přesvědčeni o tom, že přežila a stala se tak právem legendou.

Hrdinkoa Sovětského svazu

Valentině se nakonec podařilo odtranit všechny problémy a po 48 obletech Země se nakonec katapultovala ve vášce sedmi kilometrů. Jak již bylo zmiňováno, Valentina měla za sebou nejméně seskoků ze všech adeptek. Jakmile se katapultovala, udělala začáteřnickou chybu. Zapomněla zaklonit hlavu a skončila s modřinou na tváři a čele. Na druhou stranu, mohlo to dopadnout mnohem hůř.

Zpočátku se na všech oficiálních akcích maskéři všemožně snažili, aby podlitiny Valentiny zamaskovali. Valentina Těreškovová byla povýšena do kapitánské hodnosti a byly jí propůjčeny vysoké stranické funkce.

Do vesmíru se už nikdy ale nepodívala. Možná i právě proto, že kdyby to tentokrát nevyšlo, bylo by to pro sovětskou propagadnu velmi ponižující.

Valentina Těreškovová patří jednozančně mezi nejpozoruhodnější osobnosti 20. století . Ať byly okolnosti jejího letu jakékoli, uznání si jistě zaslouží.