Vítek Starý z kapely Mandrage: Amputace nohy je nesmysl

Bouřlivý život Víta Starého si vyžádal své oběti. Zpěvák známý pro svou drogovou minulost trpí cukrovkou, kterou dlouhý čas neléčil a zanedbával. Přesto, že se se závislostí na alkoholu a drogách zdárně popral, zdravotní problémy se mu nevyhnuly.

Amputace jako jediné řešení

Internetem krátce po Vánocích proběhla zpráva, že zpěvák musel kvůli neléčenému diabetu podstoupit amputaci nohy. Vít Starý se, stejně jako jeho blízcí, vzhledem ke své minulosti snaží stranit médií. Možná i proto se nikomu zrovna nechtělo na neustálé spekulace a telefonáty reagovat. Údajná amputace se však nekoná, nechala se slyšet blízká kamarádka Víta Starého. Kvůli diabetu byl však zpěvák léčen s tzv. osteoporózou (řídnutím kostí), kvůli které musel nosit na míru vyrobenou ortézu, a byl tím pádem spatřen s berlemi.

Jak je už lidským zvykem, stačilo to na to, aby vznikly nepodložené spekulace o amputaci. Snad právě štěstí v lásce, které se na zpěváka údajně usmálo, bude motivací, aby se co nejdříve uzdravil a opět vrátil k hudbě.

Slavní diabetici. Kdo další se léčí s touto zrádnou nemocí?

Vážná onemocnění se nevyhýbají ani slavným. A diabetes rozhodně není výjimkou. Setkat se s ním můžeme i u mnoha známých jmen. Mezi české celebrity léčící se s touto nemocí patří například herečka Pavla Tomicová. Přestože není radno si s cukrovkou zahrávat, herečce přinesla alespoň odměnu v podobě shozených kil. Dalším hercem českých vod, kterému byl diagnostikován diabetes, je Pavel Kříž. Herec dodržuje „pravidla cukrovkářů“, jako je pravidelná strava, pohyb a dostatečný odpočinek, a zároveň se stal i tváří osvětových akcí, které na toto onemocnění upozorňují.

Ze zahraničních celebrit nelze opomenout Toma Hankse. Hlavní hrdina legendárního filmu Forrest Gump se léčí s cukrovkou 2. typu. Na vzniku diabetu se u něj mohlo zároveň podepsat rychlé shazování a následné nabírání kilogramů kvůli mnoha rolím. Šťastný konec potkal naopak známou hollywoodskou herečku Halle Berry. Přestože jí byl v mladém věku dvaceti dvou let diagnostikován diabetes, léčbu na inzulínu již podstupovat nemusí. Nadále však dodržuje pestrou, zdravou stravu a dostatek sportu.

S neléčenou cukrovkou není jistě radno si zahrávat. Není pochyb, že má Vít Starý před sebou dlouhou dobu léčby, na hudbu ale rozhodně nezanevřel. Přestože se na sólovou kariéru zatím necítí, nadále skládá své texty a pořídil si dokonce novou baskytaru. Kromě hudby se začal věnovat i další kreativní činnosti, a to malování obrazů.

