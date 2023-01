Bývalý dům Agáty Hanychové skrývá děsivé tajemství: Nájemník tu pobodal svoji přítelkyni

Agáta Hanychová prožívá jedno z nejšťastnějších období. Čeká svého třetího potomka s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem, pár by se měl těšit na holčičku. Modelka mluví o Rozárce, jméno je tak zřejmě jasné. Hanychová má ještě syna Kryšpína ze vztahu s Miroslavem Dopitou a dceru Miu, která vzešla z manželství s Jakubem Prachařem. Ten už je dnes šťastně zadaný se Sarou Sandevou, a s Agátou Hanychovou se rozvedl.

Nemám ráda beton a můj dům je z betonu, říká modelka

Přesto je to právě Agáta, se kterou postavil dům v pražském Suchdole. S Miroslavem Dopitou už to modelka před koncem vztahu nestihla. Když se rozvedli, musela údajně její maminka Veronika Žilková prodat rodinnou chalupu, aby mohla Agáta Jakuba vyplatit a dům si nechat. Prý mu tehdy dala vše, co měla. A není divu. Dům v lukrativní části Prahy má jistě velkou hodnotu, která postupně během let narůstá.

Dnes už by ale udělala mnoho věcí jinak. „Myslím si, že nejhorší je stavět v páru. Nad každým šroubkem jsme s Jakubem vedli diskuzi a paradoxní je, že ve finále jsem tu já. Teď se snažím interiér přizpůsobit svému vkusu. Vzhledem k tomu, že jsem se tenkrát nechtěla dohadovat, jsem z hodně svých nároků ustoupila. Například nemám ráda beton a u nás je skoro všechno z betonu," vyprávěla o jedné z největších zkoušek manželství, jakou stavba doma bezesporu je.

V domě se stal zločin

Její předchozí dům v obci Černý vůl na Praze-západ skrýval ale děsivé tajemství. Po koupi ho nějaký čas pronajímala. Vesnice se jí zajídala, a tak se vrátila zpátky do Prahy. S modelkou a kamarádkou Hankou Chymčákovou, si pronajaly byt. Právě Hanka dnes tvoří rodinu s hokejistou Jiřím Hudlerem, bývalým partnerem Agáty i Simony Krainové. O něj dámy vedly dlouhé roky spory. Hudler byl Agáty první velká láska, a i po rozchodu k němu měla velmi blízko. Se Simonou mu vztah nevydržel, když vyšlo najevo, že si zaplatil dvě prostitutky, kterým tvrdil, že je svobodný a jmenuje se Martin.

Když se do domu za Prahou modelka v roce 2010 vracela po dvou letech, věděla, že je to jen několik týdnů, co její nájemním napadl a pobodal svoji expřítelkyni. Ženě měl zasadit 45 bodných ran, která následně skončila na jednotce intenzivní péče s probodnutými plícemi. Do svého domu se Agáta vracela s tehdejším partnerem, motokrosovým Janem Brabcem. "Není to na stálo. Dům jsem dala realitkám k prodeji. Stěhujeme se tam především proto, abychom dali dům pořádně do kupy," řekla tehdy.

V sousedství shořel dům

„Kdyby ta ženská útok nepřežila, nikdy bych se tam zpátky nenastěhovala. Naštěstí to dopadlo dobře a holka je v pořádku," uvažovala tehdy mladá žena. O dva roky později v sousedství shořel dům, kde dva lidé zemřeli a spekulovalo se o vraždě. „Vím o tom, byl to dům hned vedle, je to hrozné," byla tehdy v šoku modelka.

Dům nakonec prodala, a ačkoliv tehdy plánovala, že koupí s Brabcem prostorný byt v novostavbě v blízkosti pražského centra, vztah nakonec nevydržel. Dnes plánuje stěhování do domu Jaromíra Soukupa.

