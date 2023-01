Františka Lukšíka popravili kvůli novinářům, měl smůlu. Masaryk se bál udělit milost

František Lukšík pracoval jako pomocný dělník v dřevařské firmě. Ve stejné tou dobou pracovala Ludmila Grujbárová, kterou v listopadu 1929 po odchodu všech ostatních zaměstnanců napadl. Po hrůzném činu odešel jakoby nic. Koupil si oblek, zašel s přítelkyní do kina. Také si užil s prostitutkou a večer hodil tělo zavražděné do Vltavy. Když byl zatčen, vyšetřovatelé potřebovali jen 10 minut, aby se přiznal. To ještě ale nevěděli, jakou roli v celém případu sehrají média.