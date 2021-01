Andrej Babiš něco zkusí, a když to nevyjde, svalí vinu na podřízené, říká politolog Jiří Pehe

Česká republika si prochází dalším chaosem z dílny vlády. V pátek ráno byl pro seniory nad 80 let spuštěn registr očkování proti nemoci covid-19. Od začátku kolaboval, házel prapodivné hlášky a nakonec se nebohý stařík či stařenka dozvěděli, že už pro ně nikde není místo.

Podle premiéra Babiše však systém nekolaboval, pouze byl pět minut nedostupný. Je to asi stejné, jako kdyby lékař tvrdil, že pacient nezkolaboval, ale že mu pouze selhal oběh. Nebo že voda na čaj není vařící, ale jen uvařená. Jasné jako facka, ne? Proč se ale lidé nezvládli registrovat i více než hodinu, už předseda vlády vysvětlit nedokázal.

Linka nefungovala nebo byla přetížená

Co teď? Kam se obrátit? Skvělé, máme přeci linku 1221, tam se má volající dozvědět další informace. Jenže smůla, linka napřed vůbec neexistuje, pak je přetížená a posílá vás zpět na kolabující server.

Poslanec za TOP 09 Dominik Feri k očkovací strategii vlády:

„Takže, shrňme si to: vláda aktuálně připravila pro několik stovek tisíc seniorů 3 tisíce termínů k rezervaci. Přičemž vzbuzovala dojem, že je zásadní registrovat se co nejdřív. Do toho ten systém spadnul, nechodí potvrzovací smsky a jsou problémy s ověřením rodných čísel. Neuvěřitelný.“

„Komunikace je obecně slabina této vlády. Není tomu jinak ani v případě komunikace okolo očkování. Myslím, že oznámení o tom, že od 15. ledna je spuštěn centrální regostrační systém, by měla doprovázet masivní propagační kampaň, v níž by známé osobnosti nejen přesvědčovaly, proč se lidé mají dát očkovat, ale i velmi polopaticky vysvětlovaly, jak systém používat,“ řekl pro Čtidoma.cz politolog Jiří Pehe.

V prvním dějství padl Březovský

Celá "registrační šaráda" měla už ve čtvrtek takové malé první dějství k následujícícmu absurdnímu dramatu. Ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský rezignoval na svoji funkci. Prsty v tom měl (doslova) znovu Andrej Babiš. Březovský totiž odstal od premiéra sms zprávu, ve které stálo, že má okamžitě a co nejrychleji rozdělit tisíc vakcín, které ústav dostal. Březovský tedy konal a naočkovaní byli i lidé, na které by oficiální cestou přišla řada až někdy v létě. Nebyli tedy v rizikové skupině ani nepatřili mezi zdravotníky či lékaře.

„Myslím, že situace v SZÚ je do značné míry výsledkem nepřipravenosti českého státu na očkování. Vypadá to, že pan premiér potřeboval ukázat, že se očkuje a vakcíny se nehromadí v mrazácích ještě před spuštěním centrálního registračního a distribučního systému. Takže požadoval, aby SZÚ proočkoval co nejrychleji vakcíny, které dostal,“ myslí se Pehe.

Dostal pokyn, tak pracoval

Přitom Česko ještě nemá databázi, kde by se očkovaní zapisovali, a dle ranní zkušenosti ani žádný kloudný systém. Březovský se tak snažil vakcínu co nejrychleji rozdat mezi lidi, aniž by si mohl cokoli ověřit. „Asi to nebylo správné. Ale podle mne nešlo o úmysl "ukrást" vakcíny pro známé. Šlo primárně o to, aby pan premiér mohl ukázat, že se očkuje. A ředitel SZÚ zvolil tu snadnější cestu, protože k rychlému vyhledávání lidí, kteří by odpovídali vládním kritériím, neměl kapacity.“

Pavel Březovský vyvodil z události osobní politickou zodpovědnost a ve funkci ředitele SZÚ skončil. „Je tak trochu oběť. Politické zadání, pokud tomu správně rozumím, dostal jasné: rychle očkujte, dodejte čísla. Snažil se vyhovět a, jak to tak bývá, doplatil na to coby "menší ryba" nakonec on,“ uvažuje pro Čtidoma.cz Pehe.

Andrej Babiš selhal

Předseda vlády nakonec krok Březovského odsoudil na sociálních sítích. Ještě předtím ale na přímý dotaz serveru Seznamzprávy na tiskové konferenci "zázračně" utichl mikrofon. Největším gaunerem je tak v této kauze exředitel SZÚ, alespoň tak to Andrej Babiš prezentuje.

Máme si tedy zvykat na to, že móresy Andreje Babiše budou normou? „Pan premiér nerad bere odpovědnost za cokoliv, co je nepříjemné. Tady evidentně selhal ale i on. Mohl by takové jednání i obhájit, kdyby jednoduše řekl, že stát nebyl ještě plně připraven na organizované využítí dodaných vakcín. A tak rozhodl, že mají být vyočkovány rychle i bez striktního dodržování kritérií (zdravotníci, domy sociální péče), pokud to není možné. Ale Andrej Babiš takto neuvažuje. Něco zkusí, a když to nevyjde, svalí vinu na podřízené,“ dodal pro Čtidoma.cz Jiří Pehe.

Andrej Babiš se tak znovu nepředvedl jako dobrý manažer. Ještě ve čtvrtek přitom tvrdil, že je k dispozici 70 tisíc vakcín. v registru ale bylo pouhých 3 tisíce volných míst. Je to tedy velký nepoměr. Nebo už zbytek "sežrali" státní úředníci a jejich rodiny?

