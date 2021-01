Fatální selhání vlády a ohrožení života seniorů. Babiš a Blatný by měli okamžitě odstoupit

/KOMENTÁŘ/ Pokud jsme se doteď smáli neschopnosti vlády a často v rámci zachování duševního zdraví přehlíželi chaos, do kterého nás kabinet Andreje Babiše uvrhl, tak teď je třeba se pořádně hlasitě ozvat. Vláda měla půl roku na přípravu centrálního registru očkování proti novému typu koronaviru. Opět však naprosto selhala, systém od začátku kolabuje.

Server nefunguje, telefon také ne

Když už se konečně zoufalý senior (většinou za pomoci svých blízkých, protože svými silami se bohužel registrovat nedokáže) prokliká až k zadání termínu, kdy se jít očkovat, dostane krutou ránu - všechny termíny už jsou obsazené! Po hodině padání serverů, nervování a vztekání přijde toto!

A co víc, dostupná není ani linka 1221, kde měli lidé žádat o pomoc. V osm hodin jste slyšeli hlášku, že neexistuje, později byla obsazená. Telefony tak drnčí na stole starostům v podstatě ve všech městech a obcích. Kde jinde se něco dozvědět? Alespoň někdo je schopný vzít telefon.

Babiš jako žába na prameni

Vláda nám tedy místo funkční systému, který pomůže rizikové skupině obyvatel naservírovala nefunkční polotovar. Amatérsky odvedená práce, na kterou navíc spousta lidí v čele s většinou hejtmanů upozorňovala dopředu. Proč? Protože Andrej Babiš. Pan premiér je jako žába na prameni. Vrcholný manažer, kterého však provází jedno selhání za druhým.

Zatímco doteď jsme za jeho neschopnost řídit zemi pykali "jen" tím, že v podstatě nikam nesmíe, že dětem nemůžeme koupit oblečení v obchodem, zatímco flintu a náboje nejsou problém a že se díváme, jak krachují drobní a střední živnostníci, teď už jde o život.

Omluvte se odejděte

O životy našich rodičů, babičků, děděčků i prarodičů. Tihle všichni se chtěli nechat očkovat, protože cítí zodpovědnost. Nechtějí ohrožovat sebe ani ostatní a po mnoha vládních masážích mají pocit, že bez očkování umřou. Takže co teď? Umřou? Oni si to myslí, nebo alespoň někteří z nich. Co s tím budete dělat, pane premiére? A pane ministře zdravotnictví?

V první řadě se omluvte a rrzignujte na své funkce. Nepoděkujeme vám, ale už odejděte. Škody jste napáchali až dost. Neumíte si ani představit, kde je teď psychika starých lidí. Asi je vám fo jedno. Ale on už se tomu asi fakt nikdo nediví...

