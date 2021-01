Termín na očkování proti covidu si senioři zatím nevyberou. Systém rezervací od začátku nefunguje

Jak už dříve oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný, v první vlně je registr určen pro osoby starší 80 let, očkování je bezplatné a dobrovolné. Senior se zaregistruje a pak by si měl zvolit místo a čas, kde se chce nechat očkovat. Teoreticky je to nastavené celkem dobře, praxe ale pokulhává.

První krok v pořádku, druhý ne

Podmínkou je zřízený mail a funkční mobilní telefon, což je první zádrhel. Takže v mnoha případech je zřejmě nutná také pomoc příbuzných nebo známých.

„Pomáhá mi vnučka, sám bych to nezvládl. Mail nemám a něco někam zadávat je na mě příliš složité,“ potvrdil Čtidoma.cz pětaosmdesátiletý pan František z Vysočiny. Pro něj nebyl problém dohodnout se s vnučkou, takže se celkem bez zádrhelu zaregistroval. Měl štěstí, chvíli potom už spadl celý web ministerstva zdravotnictví.

Pomocí vnučky tedy zadal vše potřebné, přišel mu PIN s kódem, díky kterému registraci dokončil. Až potud vše v pořádku. Snad jen malá výhrada, že potvrzení nepřijde do mailu, což by asi člověk očekával, když už ho musí zadávat.

Foto: scan Bohužel zvolit si termín je nemožné

Termín si vybrat nemohl

Zásadní problémy pro něj tak přišly ve chvíli, kdy si chtěl vybrat termín, kdy se půjde očkovat. Stránka nefungovala, zřejmě už byla přetížená. Ve stejné chvíli nebyla dostupná ani linka 1221, kterou mohou využívat senioři, kteří nejsou zdatní v práci s počítačem.

„Jsem hodně zklamaný. Dohodli jsme se se známými, že půjdeme hned, jak to bude možné. A teď to nejde. Chtějí po nás zodpovědnost, ale nedokáží udělat ani pořádný systém. Pan Babiš to asi dělal sám, podle toho to vypadá,“ dodal pro Čtidoma.cz pan František. Tak snad se to zlepší, pro seniory je to jen další zbytečná komplikace.

Přitom stačilo web spustit o pár dní později a do té doby vychytat "mouchy". Těžko říct, proč nám vláda zase naservírovala polotovar.

