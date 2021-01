Hejtman Vysočiny Schrek: Rezervační systém má řadu chyb, spouští se bez vyzkoušení. Vakcíny přitom vystačí sotva na lékaře

Pane hejtmane, co se stane, pokud centrální registrační systém nebude fungovat?

Centrální registrační systém musí fungovat, jiná možnost podle mě neexistuje.

Rozumím. Ale tedy čistě teoreticky, pokud by nefungoval, chystáte v kraji vlastní systém?

Vlastní systém registrace nechystáme, akceptujeme a chápeme, že to musí fungovat z centrální úrovně a hlavně pro všechny stejně. Co je pro nás důležité, abychom měli do tohoto centrálního systému administrátorský přístup, který nám umožní koordinovat celý proces očkování v našich krajských očkovacích centrech.

Takže voláte po možnosti systém spoluovládat?

Je to tak. Musíme mít možnost to celé korigovat, přizpůsobit našim potřebám, možnostem i kapacitám.

Co chybí současnému centrálnímu registračnímu systému k tomu, aby mohl správně fungovat?

Podle našich informatiků chybí systému celá řada věcí. Ale obecně nám chybí čas a možnost si to celé vyzkoušet, propojit s našimi systémy, připravit se na to, aby to jako systém opravdu dobře fungovalo.

Proč se tedy podle vás systém spouští už 15. ledna?

Nevím. Ke spuštění systému za každou cenu bez vyzkoušení a ověření k 15. ledna není žádný důvod, protože množství vakcíny dodané státem krajům stejně zatím vystačí sotva na lékaře, zdravotníky a domovy pro seniory.

KAM DÁL: Proč je Izrael tak úspěšný v očkování proti covidu? Funguje jako laboratoř, se společností Pfizer má speciální dohodu.