Babišova rohož je zpět na svém místě. Premiér sejmul Vojtěcha hned po uvedení do úřadu

Za návratem Adama Vojtěcha na post ministra zdravotnictví může být cokoli. Mladý politik nepřímo odmítá fámy, že mu snad bylo slíbeno zametení prošetřovaných nákupů zdravotnických pomůcek během loňského jarního nouzového stavu. Což se samozřejmě nabízí na první dobrou jako skvělá výměna 4 měsíců života, během nichž bude ochoten pomoci premiérovi ve svízelné situaci. Tu mu připravil Petr Arenberger, který jaksi zapomněl přiznat své statky, a to nejen v majetkovém přiznání, ale zřejmě i svému šéfovi. Koho místo něj, když nebyl schopen ustát "mediální šikanu"? Prymula na Hradě, Blatný zřejmě zpátky v Brně, ale ten Adam - ten by se hodil. Lidi ho měli rádi a do Finska ještě nefrnknul. Asi tak nějak mohl běžet hlavou Andreje Babiše plán, na který mu věrný stoupenec Ano, bude líp skočil.

Pamatujete, jak Adam Vojtěch v polovině září loňského roku unaveně odcházel a svěřoval se, že je za možnost skončit na ministerstvu šťastný? Místo něj přišel do křesla Roman Prymula a po týdnech odpočinku a doufání, že jej nedostihnou neprůhledné nákupy zdravotnického materiálu i stále sílící hlasy o nezvládnutí pandemie, se rozhodl přijmout trafiku ve Finsku. Tou měl být post velvyslance, kam měl nastoupit po skončení poslaneckého mandátu podzimními volbami. Jenomže Adam míní, Andrej mění. „Byl to nejúspěšnější ministr v historii samostatné republiky,“ pronesl premiér ve chvíli, kdy jej uváděl do úřadu, a nepřímo tak potvrdil, že jeho volba byla především výsledkem vypočítavosti. A souhlasí s tím i sám ministr: „Je to pro mě do jisté míry překvapující, že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula. Nečekal jsem to, ovšem tak už to v životě bývá.“

Premiér uvedl @adamvojtechano do funkce ministra @ZdravkoOnline. „Přeji panu ministrovi hodně úspěchů a jsem přesvědčen, že svou pozici vládne. Také mu děkuji, že mi vyšel vstříc, když jsem ho požádal, aby znovu převzal tuto funkci,“ dodal @AndrejBabis → https://t.co/ScBIndGMQW pic.twitter.com/BcnUHUt4lV — Úřad vlády ČR (@strakovka) May 26, 2021

Staronový ministr je i přesto přesvědčen, že se do pozice dostal především díky svým schopnostem. Slíbil, že se hodlá poučit ze svých chyb, a k definitivnímu vítězství nad pandemií koronaviru dodal: „Máme tu už zkušenost z minulého roku, kdy nikdo žádnou zkušenost neměl, jak se epidemie může vyvíjet.“ Zda se bude covidová pandemie vyvíjet dle představ ministra Vojtěcha, je asi těžko předvídatelné, každopádně jeho pozice ve vládě a především v očích pana premiéra Babiše vypadá jasně. Do funkce ho prý jmenoval proto, že zřejmě nevlastní nic, co by mohlo jeho pozici zdiskreditovat. „...nemá žádné nemovitosti a bydlí v nájmu bytu. Už je vylustrovaný, takže nemáte co lustrovat.“ Poslal premiér vzkaz novinářům a zcela jasně ukázal, jak moc si váží lidí, kteří jsou pro něj ochotni - bůh ví proč - pracovat do roztrhání těla.

Dotaz: Proč jste si vybral Adama Vojtěcha znovu za ministra @ZdravkoOnline?@AndrejBabis: Dobrá otázka. Možná proto, že nemá žádné nemovitosti a bydlí v podnájmu v bytu ...



Aneb když si vás šéf váží. Vítejte zpátky, pane ministře. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 26, 2021

Jenomže Andrej Babiš si dle svého prohlášení mladého, slušného Adama za ty roky sám vychoval. Takový hodný psík musí poslechnout pokaždé, když pán zavelí, a hlavně nevymýšlet nic, co se mu nebude líbit. Třeba nasadit v srpnu roušky, protože mu zdravý rozum správně zavelel, že by to mohlo Česko ochránit po prázdninovém návratu do běžných životů. Jeden další srpen Adama Vojtěcha ještě do voleb a v pozici ministra určitě čeká. Bude letos méně poslušný a o to víc statečnější?

KAM DÁL: Vláda jim zavřela provozovny a osekala covidové podpory. Slavná jógová studia stojí před krachem.