Jan Bartošek: V ANO se chovají jako papaláši, nadřazeně a arogantně. S úsměvem jako komunisté před rokem 89

Ztráta vedoucího postavení hnutí ANO v předvolebním průzkumu pro Českou televizi většinu námi oslovených politiků nepřekvapuje. Výjimkou není ani Jan Bartošek. „Divím se, že hnutí ANO ještě vůbec nějakou podporu má. Protože to, jak tady vládnou, jejich papalášství a nadřazený arogantní přístup k problémům lidí v naší země, jde každý den vidět víc a víc zřetelnější,“ řekl Čtidoma.cz.

Jsme na začátku kampaně, růst přijde

Naopak v případě ODS žádné zásadní závěry dělat nechce. „Tady by možná stačilo trochu víc využít silné regionální lídry, kteří mají v krajích řadu úspěchů a při své práci získávají hlasy lidí přímo terénu,“ hledá recept na úspěch místopředseda KDU-ČSL.

Jeho strana, pokud by kandidovala samostatně, by však podle Kantaru dopadla ještě hůře a do sněmovny by se dnes nedostala. Podle Bartoška ale není důvod k panice. „Myslím si, že čas k růstu procentuální podpory je i nás teprve čeká. Jsme přeci jen na samém začátku kampaně.“

Piráti a Starostové to zvládají dobře

Na dobré cestě je naopak koalice Pirátů a Starostů. I tam Bartošek pojmenoval důvody. „Je to kombinací silného lídra a marketingově dobře zvládnuté komunikace s jednoduchým příběhem,“ má jasno radní Jihočeského kraje.

A ještě jedno plus předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL našel: „Výhodou také je, že ani jedna z těchto stran nebyla nikdy u vlády a lidé mají rádi nové tváře, ve které vkládají důvěru v to, že nebudou jako ty předchozí.“

Stále mluví o tom, jak jsou úspěšní

Bartošek chápe, že lidé jsou ze současné situace naštvaní. Zřejmě to také bude znamenat nárůst preferencí extrémistů. „Bohužel to pramení z velké části z fatálního selhání státní instituce – hrozná komunikace, nezájem o problémy lidí. Nejhorší je, že stávající vláda tyto věci absolutně popírá, stejně jako komunisté před rokem 89 a stále s vítězným úsměvem, záplavou fotek a videí mluví o tom, jak jsou skvělí a úspěšní,“ kroutí hlavou.

Podle něj vláda popírá realitu života svých občanů. „Nedivím se, že to všechno většinu Čechů štve, a bohužel je pravdou, že tato frustrace může vést k hledání extrémních řešení. Proto je důležité, aby lidé, kteří mají zájem o rozvoj tohoto státu, podpořili nejen ve volbách ale i před nimi, některou z demokratických stran,“ doplnil pro Čtidoma.cz Bartošek.

KAM DÁL: Proč ANO i ODS v průzkumu ztrácí? Ukazují se zřetelné slabiny Andreje Babiše, ODS nemá výrazného lídra.