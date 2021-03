Proč ANO i ODS v průzkumu ztrácí? Ukazují se zřetelné slabiny Andreje Babiše, ODS nemá výrazného lídra

Piráti společně se STAN 34 procent, hnutí ANO 22 procent. Třetí koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se sedmnácti procenty, následovaná SPD s jedenácti. Do sněmovny by prošli i komunisté se ziskem těsně nad hranicí potřebných pěti procent. Dál? Nic. ČSSD by zůstávala těsně před branami.

Předstírat skvělé řízení se dá, když svítí sluníčko

Další volební model České televize, který tentokrát nereflektuje na koalice a řeší jen jednotlivé strany, říká, že sama ODS by získala jen 9,5 procenta. Pouze hnutí STAN by se vyšplhalo na třináct procent, těsně by se do sněmovny dostala TOP 09, naopak mimo by opět zůstala ČSSD a tentokrát i KDU-ČSL. Vyhráli by Piráti (22 %) před ANO (20,5 %).

„Pokles ANO i ODS má podle mě různé důvody. ANO ztrácí, protože se ukazuje, že předstírat skvělé řízení se dá, pokud svítí sluníčko. Když nastane krize, ukazují se zřetelné slabiny Andreje Babiše: chaos, neschopnost řešit věci koncepčně, zaměřovat se na podružnosti a ztrácet pojem o celkových problémech. U ODS je za mě problém nevýraznost lídra,“ řekl pro Čtidoma.cz poslanec za hnutí STAN Petr Gazdík.

Babiš selhává, Spolu neslibuje změnu vlády

Bývalý předseda Starostů a nezávislých vidí "kouzlo" úspěchu v naději. „Věřím, že ji v lidech s Piráty vyvoláváme. Naději na změnu vládnutí a spravování této země,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Gazdík a dodává: „Babiš selhává a Spolu neslibuje změnu vlády.“

Na druhou stranu volby mohou mít ještě úplně jiného vítěze. Tím se může stát Miloš Zeman, který v minulosti už několikrát ukázal, že ústava pro něj příliš neznamená. A není to tak dávno, kdy se nechal slyšet, že pokud vyhraje volby některá koalice, jejího lídra sestavením vlády nepověří. „Výhra ve volbách se měří počtem získaných mandátů. Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici,“ řekl pro MfD.

Extrémisté jsou určitě hrozba

A ještě jedna hrozba tu je - vzestup extrémistických subjektů. „Ano, to určitě hrozí. Lidé jsou unavení a naštvaní, a tím pádem víc náchylní k řešením k uvolňování, k zahození roušek - zkrátka máme toho plné zuby. A přesně toho bude extrémisté zneužívat - a už toho zneužívají,“ tvrdí zastupitel Zlínského kraje.

Důvodů k dezinformacím a šířením fake news se najde hodně. „Problém migrace dočasně ustoupil do pozadí, proto populisté musejí najít jiné téma. Jedinou cestou je vysvětlovat a vysvětlovat,“ doplnil pro Čtidoma.cz Petr Gazdík.

KAM DÁL: Považovat plicní hypertenzi za astma je nebezpečná chyba. Koronavirus smrtelnou nemoc ještě podporuje.