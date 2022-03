Putin partii prohrál, skončí jako ruský Kim Čong-un

Bez ohledu na to, jak dopadne invaze na Ukrajinu, Putin má na krku problém, který nemá řešení. Přepočítal se v reakci Západu, který jeho zemi ekonomicky naprosto devastuje. Jeho poradci, pokud ještě vůbec nějakým naslouchá, mu nejspíše před invazí tvrdili, že Západ rozšíří sankční seznam o pár dalších lidí, zakáže třeba vývoz vodky, a tím to skončí.

Vladimir Vladimirovič se nicméně i přesto připravil důkladněji a jeho stát nasyslil na úkor vlastních občanů spousty devizových rezerv. Spojil se s Čínou, která mu má ekonomicky krýt záda. Také aktivizoval maďarského spojence v NATO Orbána, kterému poskytuje velmi levný plyn v domnění, že případné sankce bude torpédovat. Po Evropě měl spojenců víc, všechno se zdálo být lidově řečeno „v cajku“.

V cajku ale momentálně není pro Putina nic, ba právě naopak. Západní společnost doslova explodovala nechutí k čemukoliv, co se jen otřelo o Putina nebo Rusko. Nejen NATO či Evropská unie, sankce uvalují jednotlivé státy po celém světě, mocné nadnárodní společnosti, soukromé firmy, organizace i jednotlivci. Nastala celosvětová míra solidarity, jakou dějiny nepamatují. Díky tomu je v tuto chvíli Rusko na trajektorii mířící k bankrotu a totální izolaci. Jeho propaganda se míjí účinkem, a to i na část vlastní populace.

Mezinárodní reputace země je v troskách. Od Putina dávají ruce pryč i dávní spojenci včetně našeho prezidenta. Ekonomické důsledky jsou pro Rusko katastrofální a dopadají na každého Rusa. Rubl se řítí ke dnu, burza ani raději neotevřela, Rusko je odstřiženo od leteckého spojení na západ, jeho banky doma i v Evropě se potácejí v problémech, oligarchům je mražen majetek a komplikovány možnosti pobytu, lodní přeprava je rovněž omezená, zasaženy jsou všechny sektory průmyslu… Lze toto nazvat jinak než absolutní katastrofou?

Skládat účty, nebo raději shodit šachovnici

Ruský prezident bude muset dřív nebo později předstoupit před národ a nějak to celé lidem vysvětlit. Cokoliv řekne, budou jen nesmysly a fantasmagorie. Putin se zřejmě, podobně jako Lukašenko, uchýlí k destrukci vlastního národa, nechá brutálně potlačit jakoukoliv demonstraci či projev odporu. Bude podobně jako Kim Čong-un zcela závislý na Číně a její ekonomické podpoře, stejně jako kdysi Stalin začne ještě více budovat kult vlastní osobnosti a tvrdit, že jen on je zárukou bezpečnosti a prosperity Ruska. Takovou budoucnost pro svou zemi vybral.

Každý příčetný politik na Putinově místě by viděl, že současná situace je neudržitelná a je třeba začít ihned jednat o zmírnění sankcí a minimalizaci škod. Válku na Ukrajině je nutné ukončit a soustředit se na to, jak zachránit vlastní zemi. Jenže Putin podle odborníků nemá kolem sebe nikoho, kdo by mu řekl, jaký je skutečný stav věcí. Sedmdesátiletý stařec už poslouchá jen své démony a poháněn strachem o vlastní existenci žene Rusko do zkázy. Partii prohrál, ale vždycky může jako zuřivé malé dítě praštit do stolu a shodit všechny figurky na zem. Stačí zmáčknout jaderné tlačítko.

