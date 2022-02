Prokremelská fronta je v troskách, otočili už i Zeman s Klausem

Už projev Miloše Zemana značil, že se cosi velkého děje, cosi se láme. Starý, mnohými nenáviděný muž, který v prezidentském úřadě hájil mnohem víc zájmy Kremlu než České republiky, pronášel roky neslýchané věty. Mnozí se ptali, zda se v něm hnulo svědomí, či zda ho tak zděsily hrůzné záběry z bojující Ukrajiny. Nebo že by to byl kalkul tváří v tvář propagandistickému Waterloo, na které si právě Putin zadělal?

Neví to zatím nikdo, ale podstatné je, že hlava státu, která se ve svém úřadě dostávala až na samou hranici (podle mnohých i za) vlastizrady, otočila o sto osmdesát stupňů. Zeman dokonce přiznal, že se mýlil, což se nestává zrovna často, přesněji se to nestává nikdy. Jak poznamenal vtipně známý komentátor Jindřích Šídlo, Zeman by mohl požadovat snad i bombardování Moskvy.

Je samozřejmě dobře, že prezident prozřel, ať už jsou jeho pohnutky jakékoliv, nicméně ho to ani v nejmenším nevyviňuje z toho, jak moc v Česku prosazoval ruské zájmy a jak vazalský postoj vůči Putinovi zaujímal. Jeho svět se zhroutil, jeho urputná snaha přeměnit Česko na Putinovi nakloněný satelit, nepřinesla nic, jeho prezidentský mandát se ukázal jako jeden obrovský omyl a neúspěch.

Další, kdo prakticky ve stejný den otočil kormidlo svých názorů, byl Zemanův předchůdce v úřadě Václav Klaus. Jeho nevyžádané prorusky laděné komentáře rovněž zamořovaly celé roky veřejnou debatu, aby se během jednoho dne staly jen souborem prázdných plků. Kromě urychleného odsouzení ruské invaze na Ukrajinu si kdysi velký myslitel povzdechl: „Rozhodnutí ruského prezidenta Putina je i poškozením těch z nás, kteří jsme se po léta snažili vysvětlovat komplikovanost vnitřní ukrajinské (ale i ruské) politické, ekonomické a národnostní situace i nelehkých historických kontextů.“

Jinými slovy se Klausovi nelíbí, že Putin všechny české rusofily svou invazí hodil přes palubu a udělal z nich pitomce. Zatímco Zeman svůj názorový obrat pronáší, jako by se v podstatě nic nedělo, u Klause je vidět, že prostě tváří v tvář současné situaci už prostě nedokáže hájit proruská stanoviska, což ho děsně žere.

SPD a Trikolora opouští navenek prokremelské postoje

Dvě nejtěžší váhy české rusofilní scény vyvěsily bílou vlajku a následovali je i další. SPD se rovněž vyjádřila proti válce, její poslanec Jaroslav Bašta, jinak též bývalý sociálnědemokratický ministr zahraničí, třesoucím se hlasem ve sněmovně prohlašoval cosi o bezprecedentní válce a agresi. Ten samý muž ještě nedávno chrlil do parlamentních listů tvrdé odsudky Západu a vyzýval k chápání ruských bezpečnostních obav. Nyní nastalo jakési prozření a kdysi docela slušný politik zase po letech konečně mluví rozumně. Že to ale trvalo.

Další politický subjekt, který značně neochotně stáhl Putinovské prapory, je mimoparlamentní Trikolora. Nicméně se dostala pod takový tlak, že její šéfka Zuzana Majerová Zahradníková musela vydat status, že válku odsuzuje. „Důrazně se ohrazuji vůči jakémukoli nařčení některých “rádobypolitiků”, že prý snad Trikolora podporuje kroky Ruska. Nikdy a nikde jsme nic takového neřekli ani nenapsali!!“

Doteď se k Trikoloře lnuli právě milovníci dezinformací, odpůrci vakcinace a samozřejmě milovníci Ruska, takže v jejich houfech je teď poněkud zmatek, ale pro tuto chvíli se Trikolora tváří, že se jí válka nelíbí. Že by ale pro Ukrajinu něco konkrétního udělali nebo navrhli, s tím se asi počítat nedá.

Dezinfo weby umlkly nebo byly umlčeny

Celou devastaci tohoto politického směru pak završil akt správce webových domén CZ. NIC, který po dohodě s vládou vypnul osm prokremelských webů. Z dezinfoscény tak najednou zmizely hlavní chrliče proruských hoaxů a nesmyslů. Parlamentní listy zatím zůstaly, nicméně jen letmý pohled na ně ukazuje dramatický přerod. Pryč jsou křiklavé titulky brojící proti NATO a urážející prozápadní politiky. Najednou vidíme na hlavní stránce články s Ondřejem Kolářem, Tomášem Zdechovským nebo dokonce předsedou senátu Milošem Vystrčilem. Nic proti NATO, nic proti Ukrajině, zřejmě jsme právě svědky žurnalistického zázraku.

Suma sumárum, jako mávnutím kouzelného proutku se nám politická i mediální scéna výrazně pročistila. Nebudeme sahat do svědomí, jaké jsou čí motivy, nicméně můžeme poděkovat ruskému prezidentovi Putinovi. Jeho barbarská invaze zničila v naší zemi PR Ruska na padesát let dopředu, vymetla prokremelské pavouky a umlčela propagandistické hlásné trouby. Jen škoda, že kvůli tomu musí umírat Ukrajinci.

