Starosta Miletína: Raději umřu hlady, než abych snídal s Babišem

Premiér Andrej Babiš ve středu v rámci své nikdy nekončící předvolební kampaně navštívil Náchod, na tuto cestu však zřejmě nebude mít dobré vzpomínky. Hned na nádraží na něj totiž čekali jeho pískající odpůrci s transparenty a dávali mu jasně najevo, co si o něm myslí. Podporu jim vyslovil i starosta Miletína Miroslav Nosek.

Miletín se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji, kam se Andrej Babiš vydal na svoji "inspekční" (rozuměj populisticko-agitační) cestu. Zatímco v Jaroměři se ještě nic moc zvláštního nedělo, v Náchodě už se však předseda vlády musel hned po příjezdu schovávat v dopravní kanceláři, kam ho zahnala skupina asi sta demonstrantů. „Babiše do koše,“ přáli si lidé, mezi kterými byla celá řada mladých, ale i seniorů.

Pokud se podíváte na profil Andreje Babiše na facebooku, zřejmě se dočtete, jak úžasné to v Náchodě bylo a jak ho tam mají lidé rádi. "Čau lidi" však bude muset tentokrát Marek Prchal aspol. tahat opravdu z paty a vytvořit pohádku hodnou Hanse Christiana Andersena. Jinak z toho politické body nebudou, sorry jako.

Je vidět, co si o Burešovi myslí

Každopádně nejen obyčejný lid byl z návštěvy předsedy vlády poněkud rozvášněný. „Jsem starosta města Miletín. Před pár dny jsem měl telefon z kanceláře úřadu vlády, zda přijímám pozvání pana Babiše na snídani v Náchodě. Odpověděl jsem, že raději umřu hlady, než abych snídal s panem Babišem. Škoda, že to neudělalo více starostů. Občané v Náchodě jasně dávají najevo co si myslí o Burešovi. Připomělo mně to jeden díl ze seriálu Hra o trůny,“ napsal si na svůj profil Miroslav Nosek.

Odvážný to chlapík, když uvážíme, že podle Andreje Babiše jde u nás objednat například trestní oznámení. Tak co je asi ještě možné? Rozhodně zahnat premiéra do úzkých a nakonec i trochu pozměnit jeho program.