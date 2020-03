Starosta Roztok: Hejtmanko rezignujte! V kraji je chaos, záchránářům házíte klacky pod nohy

Středočeští záchranáři hejtmance vzkázali, že nemají žádné roušky ani respirátory. „Byli zvyklí na zásoby, které během pandemie nemají,“ zdůvodnila jejich rozhořčení hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v DVTV. A to zvedlo ze židle jinak klidného starostu Roztok a krajského zastupitele Jana Jakoba.

Místopředseda TOP O9 Jakob na sebe s reakcí nenechal dlouho čekat. „Všichni zdravotníci potřebují maximální podporu materiální i lidskou. Od paní hejtmanky se jim nedostává ani jednoho,“ říká starosta Roztok. Ve Středočeském kraji podle starosty a krajského zastupitele panuje chaos v distribuci informací i ochranných prostředků.

Prý se vůbec nepoučila

„Jaroslava Pokorná Jermanová by měla okamžitě rezignovat. Na nedostatek manažerských schopností jsme si u paní hejtmanky bohužel už zvykli. Na nedostatek empatie k záchranářům, kteří denně nasazují své zdraví, si zvyknout nehodláme,“ říká Jan Jakob, starosta středočeských Roztok.

„Nebýt daru akademiků, záchranáři by v sanitkách jezdili nechráněni. To by byl neuvěřitelný hazard,“ dodává Jakob. „A zřejmě se z něj paní hejtmanka vůbec nepoučila. Jako starosta obce ze Středočeského kraje jsem očitým svědkem toho, jak distribuce ochranných pomůcek absolutně nefunguje.“ Hejtmanka jakákoli pochybení dlouhodobě odmítá.

