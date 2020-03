Chci chytit koronavirus. Budu mít hned protilátky a za pár týdnů jsem zase fit

Mluvili jsme se čtyřicetiletým mužem s tím, že by chtěl prodělat nákazu virem COVID-19. Co se nám nejprve zdálo neuvěřitelné, se nakonec ukázalo jako opravdu seriózní plán. Pan K. L. se zřejmě zhlédl v britském modelu, který by nebránil šíření nemoci proto, aby se u populace vytvořila imunita. Identitu respondenta známe, z logických důvodů si však nepřál, aby byla zveřejněna.

Proč chcete onemocnět COVID 19?

Sleduji různé přístupy v různých zemích. Chápu i přístup v ČR, jen mě rozčiluje zmatenost vládních příkazů a jejich rozporuplnost. A když vidím, že za fasádou pěkných slov je neschopnost zorganizovat distribuci ochranných pomůcek nebo odběrných míst. Ale k věci: Nemáme vakcínu, člověk je dnes bezbranný. Pro většinu osob je průběh lehký a vytvoří si protilátky. Rozumím tomu, že starší lidé by měli dávat velký pozor. A stát je ochránit, ale já nechci, nemůžu být dvakrát ročně zavřený na měsíc doma. Nejsem státní úředník, musím se živit. Chci chodit do práce, což nakonec říkal i pan premiér. A jak jinak mít jistotu, že jsem imunní, než že si nemoc prodělám?

Jaký přístup vás tedy inspiroval?

Ten, který jsem slyšel od britské vlády. To, co jsem slyšel od britské vlády. Že ochrání rizikové skupiny a že ostatní populaci nechají projít nemocí, ať si vytvoří protilátky sami. Došli k nemocnosti minimálně 60 % a argumentují i tím, když nyní virus odrazíme bez získání imunity, na podzim se vrátí znova. Něco podobného tvrdil i doktor Pirk. Merkelová se zase nechala slyšet, že to to tak jako tak postihne 70 % lidí. Nechci být na podzim zas bez práce a zábavy. Když si vytvořím protilátky, na podzim už budu v pohodě. Johnson klidně mezi lidi chodil, i když v jeho okolí už to někdo měl. Rizikové skupiny Britové separují, mladí to chytnou a pak budou mít klid všichni. A ekonomika pojede na plné obrátky. Nebudou v takových...no, prostě problémech, které hrozí tady. Navíc, Anglie obvykle patří k zemím, které vítězí.

Proč si nepočkáte na očkování?

Ano, uvažuji o tom. Pokud ale bude vláda organizovat věci, jak organizuje, dočkám se očkovacího séra až v kritickém věku. Tedy myslím, že čekat je pro mě a moji rodinu riskantnější než nemocí projít. Jinými slovy, co když se nedočkám? A kdy přijde? Za rok? To už budu mít dávno protilátky. Kdyby bylo jasno, kdy bude očkování, ucpal bych dveře a okna a čekal. Ale není.

Co společenská rizika? Nebojíte se, že nakazíte blízké?

To je samozřejmě problém a diskutujeme o tom. Chce to tvrdou 14denní karanténu a dobrou přípravu. Bezpečné místo bez rizika nakažení třetích osob. To se vymyslet dá. Ale chce to opravdu bezpečné provedení a dohodu s bližními. Je třeba rozhodnout, zda jdu do rizika sám, nebo i s rodinou. Čeho se bojím, že nedomyslím všechno a 14 dnů neuvidím mámu. A taky se obávám postoje společnosti, když ta vidí prašivinu i na těch, co jen nosí roušku. S nikým nepřijdu nebo nepřijdeme do styku. Podle výsledků ze světa jsem přesvědčený, že se mi nic nestane.

Co když virus zmutuje?

Vím, že k tomu má tendenci. Ale je to stejné jako s očkováním, to také nepokrývá víc mutací. Samozřejmě, že počítám s tím, že ještě cosi nastuduju a soukromě si vyhodnotím míru rizika. Zatím vidím riziko jako u chřipky.

Co se tedy chystáte udělat?

Do Litovle mě asi pro coronu nepustí. Ani neplánuju ji aktivně vyhledávat a už nyní se chovám korektně, tak jak ministr vnitra nabádá. Žádné pivo s dvaceti sousedy na zahrádce. Mimochodem, nejsem obdivovatelem touhy pana Hamáčka zůstat ve vládě a je mi ho líto, jak ho premiér obešel s vedením krizového štábu, ale musím uznat, že se teď chová lidsky a skoro až sympaticky. Tedy připravím zázemí a jinak budu pasivní. Ale vzhledem k tomu, že se žena jeví jako nachlazená, tak s přípravami pospíchám.

Co vás ještě trápí?

Že nežiju třeba v Německu, když už ne v Británii. V Německu Merkel nekličkuje, nezmatkuje, neslibuje nesplnitelné, lidi i podnikatelé mají jasněji v podporách a hlavně už fungují a dá se na prohlášení vlády spolehnout. Takže se možná v těch 14 dnech budu učit německy nebo pít teplé pivo ... Teď vážně, nevím, jak coronu chytit bez rizika pro ostatní. Možná jako dobrovolník v první linii. Kdyby pro něj šlo dojít někam do laboratoře, přihlásit se na testy, tak to hned udělám.

Nejste náhodou anarchista?

Nemyslím, že každý, kdo jde svojí cestou, je anarchista. Určitě nejsem radikál, mám normální práci, rodinu, volím dosti standardní strany, nebiju lidi, co mají jiný názor. Prostě mi přijde anglický postoj logický a doktoři to potvrzují. Věřím, že je to správná cesta. Ale respektuji i cestu ochrany, ať si každý vybere.

