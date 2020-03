Kde je prezident? Zeman se chová zodpovědně, nevystrkuje nos z Lán a konečně je chvíli klid

Je skvělé mít prezidenta, který se chová zodpovědně a jde svému národu příkladem! Když se řekne kvůli koronaviru neopouštět domovy, on to udělá jako první. Ale vlastně, máme ještě hlavu státu? Miloš Zeman za sebe nechává na twitteru mluvit nižšího státního úředníčka, který buď plive jed a síru nebo nabádá ke klidu. Vyberte si. Tak jako tak Jiří Ovčáček je jen velmi slabá náhrada. Na druhou stranu, pan Zeman alespoň chvíli neprovokuje a máme klid.

/KOMENTÁŘ/ Většina světa je v krizi, zmítá se v zatím tak nějak nerozhodném boji s novým typem koronaviru. Evropa se stala epicentrem pandemie, lidé nemají dostatek ochranných pomůcek ani dezinfekce, vláda v čele s Andrejem Babišem sice dělá co může, ale rozhodnutí jsou většinou nesystémová a formou pokus-omyl. Logicky, když se prošustroval čas na přípravu a stát COVID-19 dramaticky podcenil.

Už 27. ledna se totiž mohl projednat plán a mohly být nastaveny kroky, které se udělají v případě nutnosti. Ovšem pan premiér tento bod smetl ve sněmovně ze stolu jako nedůležitý s tím, že žádná nemoc nepřijde. Přišla a zase ukázala, že ego jednotlivce může napáchat pořádnou paseku. Jedním dechem je však třeba dodat, že v problémech je nejen naše země, někde však měli mnohem méně času na přípravu.

Plácá asi z přepracování

Minulost už ale nezměníme, je důležité se dívat dopředu, být silní a nepodléhat panice či iluzi o státu, který se o nás postará. Není to tak, musíme to udělat sami. Je na politické elitě, aby dodávala odvahu a sama šla příkladem. Premiér Babiš se na tiskových konferencí rád do této role vžívá, byť některá jeho prohlášení jsou často zmatečná a nepřesná.

Jiří Ovčáček řekl České televizi, že prezident Zeman "pronese tento týden projev k národu". Všimněte si zejména toho excelentního časového údaje. Na čempak to asi záleží? Jestli prezidenta pustí manželka ven, nebo co? Jo a jen tak mimochodem, halóóó, krizi už máme pár týdnů.

Například když tvrdil, že testovat v laboratořích se může úplně každý a laboratoře pak čelily atakům lidí, kteří se chtěli jeho doporučením řídit. Mnohdy nešetřili nadávkami a verbálními útoky, protože to přece říkal předseda vlády, tak to musí být pravda. No, fakt nemusí. Samozřejmě nelze testovat každého, z kapacitních důvodů naprosto mimo.

Nebo když říkal, že roušek a respirátorů je dostatek a že je klidně sám do míst, kde je jich nedostatek, doveze. Zřejmě to zase konstatoval v rozrušení nebo z přepracování trošku ulítl. Tou dobou už bylo totiž jasné, že zásob je žalostně málo a dokonce i jeho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přiznal, že chybí až milion kusů.

Pročistil se vzduch

Nejlepší strategii tak zvolil prezident Miloš Zeman. Jelikož je občanem velmi zodpovědným, navíc v rizikové věkové skupině (75 let), tak se uklidil do azylu v Lánech, kde je poslušně v karanténě. Přesně, to je přístup! Zatímco například slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pravidelně vystupuje v televizi, jezdí do rizikových oblastí a také na sociálních sítích dodává svým spoluobčanům odvahy, Miloš Zeman zvolil naprosto odlišnou strategii.

Nesoudíme, každý to může udělat sám a říct si, co je mu milejší. Musíme však uznat, že se nějak pročistil vzduch. Nelétají žádné provokace, nikdo nevyhrožuje, nepatlá dohromady demagogické polopravdy ani si nevymýšlí cosi o neexistujícíh článcích a pak ani nemá soudnost, aby se omluvil.

Jeho mluvka nepolevuje

Za hlavu státu a velitele ozbrojených sil tak mluví jeho tiskový mluvčí. Nikým nezvolený nižší státní úředník placený z našich daní má jednu oblíbenou kratochvíli - Twitter. Dozvíte se tam naprosto úžasné věci, nad kterými člověk žasne, protože by je sám nevymyslel. Takových myšlenkových pochodů totiž není schopen jen tak někdo.

Podívejme se na pár příkladů z posledních dní, které pan Ovčáček hodil "do pléna" a které by dle jeho zaměstnání měly být v souladu s tím, co si myslí jeho nadřízený, tedy Miloš Zeman.

16. března: Recept pro dnešní dobu: Do srdce vpustíme pokoru, ohleduplnost a laskavost k bližním. Do duše vpustíme klid, vnitřní světlo a ticho. Do mysli vpustíme respekt k nařízením Vlády České republiky a rozvahu.

16. března: Albánský premiér vyzval občany, aby se mimo jiné chránili také před médii. Vřele doporučuji všem v České republice.

15. března: Je mimořádnou strategickou výhodou, že v čele vlády není klasický politik, ale člověk s nezpochybnitelnými manažerskými schopnostmi, který si umí poradit s vážnou krizí.

15. března: Lékaři, zdravotníci, bezpečnostní složky, běžní občané, vláda a mnozí další si zaslouží pokorné poděkování za pomoc v krizi. Kdo krutě selhává, jsou někteří novináři. Místo společného "všichni k pumpám" bez jakýchkoli zábran dávají najevo nenávistnou tužbu "dostat Babiše".

14. března: Většina novinářů odvádí skvělou práci v informování veřejnosti. Velké a upřímné poděkování. Část novinářů si ale hraje v této těžké situaci na morální majáky, rozdmýchává paniku a hlavně si hojí své politické bolístky.

12. března: Máme naštěstí rozumnou vládu, která se s podporou běžných občanů snaží zemi provést těžkým obdobím. A pak tu máme novodobou pseudošlechtu, který se vyznačuje sobectvím a nenávistí. Kritické situace vždy odhalují doposud skryté.

