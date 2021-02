Stranická rehabilitace Jaroslava Faltýnka. Jaká asi byla, ptá se poslankyně Věra Kovářová

Dodnes ne zcela vysvětlená seance v jedné z vyšehradských restaurací stála na konci loňského roku Romana Prymulu post ministra zdravotnictví. „Odpadly snad důvody, pro které byl odvolán? Zjevně ne, proto vidím jeho jmenování nesrozumitelné, v případě úvah o výkonném ministrovi dokonce protiústavní,“ tvrdila pro Čtidoma.cz poslankyně za hnutí STAN Věra Kovářová.

Jaká je cena za věrnost?

Roman Prymula se na Vyšehradě sešel, mimo jiných, také s bývalým 1. místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem. Ten "za trest" na tuto funkci rezignoval, zůstal však poslancem i předsedou poslaneckého klubu ANO.

„Celé ty tanečky kolem pana Prymuly otevírají otázku stranické rehabilitace pana Faltýnka. Pan premiér přeci říkal, že všem je třeba měřit stejným metrem, nebo ne?“ naráží Kovářová na fakt, že bývalý ministr zdravotnictví se po svém odvolání stal premiérovým poradcem pro zdravotnictví. Mohl tedy i pan Faltýnek dostat "něco za věrnost" podle dohody, kterou samozřejmě veřejnost nezná? Nebo je tím "něčím" zachování funkcí poslance a předsedy klubu, což je samozřejmě mnohem lukrativnější, než být 1. místopředsedou?

Zapadá to do chaosu vlády

Už vůbec úvahy o tom, že by se Roman Prymula vrátil, jsou podle mnohých mimo a jen přidávají ke zmatku. „Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme nad tím kroutit hlavou. Musíme si ale uvědomit, že to plně zapadá mezi ostatní chaotické kroky Babišovy vlády,“ dodala pro Čtidoma.cz Věra Kovářová.

Premiér Andrej Babiš označil veškeré spekulace s návratem Prymuly za lež. Nebylo by to ale poprvé, kdy se něco, co předseda vlády označil za lež, stalo brzy skutečností. Uvidíme, kdo a jestli vůbec někdo nakonec Jana Blatného nahradí.

KAM DÁL: Kde se berou střevní komplikace? Stud se vám nemusí vyplatit, následky bývají vážné.